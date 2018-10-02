الهجوم الارهابي في اهواز جذوره في الخارج

واضاف 'همايون يوسفي' علي هامش جلسة مجلس الشوري الاسلامي اليوم الثلاثاء انه تم البحث في جلسة اليوم والتي حضرها وزيرا الداخلية والامن وعدد من المسئولين العسكريين الحادث الارهابي في اهواز وتقرر رفع تقرير للبرلمان بعد الانتهاء من التحقيقات.

وقال يوسفي ان خوزستان ستبقي الي الابد الابن البار لايران ولم تكن هذه المحافظة يوم ما سببا في ايجاد مشاكل للبلد ولن يكون ذلك لاحقا مبينا ان ابناءها هم مرآة للشعب الايراني وسيقفون صفا واحد في مواجهة الارهاب .

وفيما يتعلق بالمقصرين في الحادث قال يوسفي : ان هذا الامر يتم التحقيق فيه من قبل قيادة اركان القوات المسلحة والحكومة وسيتم اعلان النتائج قريبا موضحا ان الحادث له جذور في خارج البلاد .

انتهي**م م** 1718

