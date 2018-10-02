ضبط اكثر من طنين من المخدرات في نيكشهر شرقي ايران

زاهدان/2 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن قائد قوات الامن الداخلي في محافظة سيستان و بلوجستان (شرق) العميد 'محمد قنبري' عن كشف طنين و 203كيلوغرامات من الافيون في مدينة نيكشهر جنوب المحافظة والقاء القبض علي اربعة مهربين.

واضاف العميد قنبري اليوم الثلاثاء، انه و بعد تلقي معلومات حول تخزين شحنة ضخمة من الافيون في نيكشهر من قبل مهربي المخدرات، تم ايفاد فرق خاصة من قوات شرطة مكافحة المخدرات الي المدينة حيث تمكنت من العثور علي مكان تخزين الشحنة و ضبط سيارة تحمل المخدرات مؤكدا انه تم خلال هذه العمليات ضبط طن و 203 كيلوغرامات من الافيون .
واوضح انه استمرارا للعمليات تمت مداهمة مكان اختفاء المهربين والقبض علي اربعة اشخاص وضبط ثلاث سيارات ومعدات عسكرية وكذلك ضبط طن و كيلوغرام واحد من الافيون.
يذكر ان مدينة نيكشهر تقع علي بعد 510 كيلومترات الي الجنوب من زاهدان مركزمحافظة سيستان و بلوجستان.
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ضبط اكثر من طنين من المخدرات في نيكشهر شرقي ايران

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