مجلس صيانة الدستور يدرس لائحتي قانوني باليرمو ومكافحة غسيل الأموال

و كتب عباسعلي كدخدايي علي حسابه علي تويتر اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال مجلس صيانة الدستور هذا الأسبوع ، يتضمن بالإضافة إلي الاستمرار في معالجة مشاريع القوانين السابقة، مناقشة قوانين اخري بما في ذلك الانضمام إلي اتفاقية باليرمو وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال.

ودعا في تغريدته، مرة اخري، الخبراء إلي إرسال أرائهم في إطار معايير الشريعة والدستور إلي مجلس صيانة الدستور .

وكان مجلس الشوري الاسلامي قد اجري في الأسبوع الماضي، تعديلات علي مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال ولائحة انضمام إيران إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو) وأرسلها مرة اخري إلي مجلس صيانة الدستور.

انتهي** 2344

