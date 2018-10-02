بزشكيان: علي الحكومة والمجلس بذل جهودهم للحيلولة دون تكرار حادث اهواز الارهابي

وقال بزشكيان في تصريح له انه خلال الجلسة المغلقة التي استمرت ثلاث ساعات و 15 دقيقة تم البحث في الحادث الارهابي في اهواز وبحضور وزيري الداخلية والامن ومحافظ خوزستان وعدد من قادة اركان القوات المسلحة.

واضاف بزشكيان انه تم خلال الجلسة تقديم المقترحات للحيلولة دون وقوع هكذا حوادث وتقرر ان يتم متابعة المقترحات من الحكومة والمجلس مؤكدا علي بذل الجهود لعدم تكرار هكذا حوادث.

يذكر ان عناصر ارهابية شنت يوم السبت 22 سبتمبر الماضي هجوما علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).

واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 24 شخصا وجرح نحو 60 اخر من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.

انتهي**م م** 1837

