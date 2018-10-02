المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان الايراني:

تقديم عدد من المقصرين في حادث مدينة أهواز الي المحكمة

طهران/2تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي بهروز نعمتي اليوم الثلاثاء انه قدم عدد من المقصرين في حادث أهواز الإرهابي الي المحكمة.

وفي تصريح أدلي به للصحفيين حول الإجتماع المغلق الذي عقده مجلس الشوري الاسلامي اليوم الثلاثاء قال نعمتي بأنّ مسؤول القسم الأمني التابع لمركز القيادة لعامة للقوات المسلحة «آشتياني» و وزير الأمن حجة الاسلام محمود علوي و وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي والمدير العام لدائرة أمن محافظة خوزستان ومحافظ خوزستان(جنوب غرب البلاد) شاركوا في هذا الإجتماع.
وصرّح نعمتي بأنّ المشاركين في الإجتماع عرضوا تقاريرهم عن حادث مدينة أهواز وألقي ثلاثة نواب عن هذه المدينة وعدد آخر من النواب كلمتهم خلال هذا الإجتماع المغلق.
وأعلن المتحدث باسم الهيئة لرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي عن تقديم عدد من المقصرين في هذا الحادث الإرهابي الي المحكمة.
كما أكّد المشاركون في الإجتماع علي ضرورة إغلاق الثغرات الموجودة نظراً الي أجواء البلاد وتواجد الجماعات التكفيرية في العراق وسوريا وأطراف ايران.
كما تم خلال الإجتماع إتخاذ قرار يدعو وزير الداخلية الي رفع تقرير تفصيلي عن الحادث والقضايا التي تم تناولها في الإجتماع الي المسؤولين المعنيين.
وكانت مدينة أهواز قد شهدت يوم السبت من الاسبوع الماضي حادثاً إرهابياً خلال حفل استعراض عسكري أدّي الي استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
وإثر ذلك تقدّم نواب عن مدينة أهواز في مجلس الشوري الاسلامي بطلب لعقد إجتماع مغلق.
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تقديم عدد من المقصرين في حادث مدينة أهواز الي المحكمة

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