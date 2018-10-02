جهانغيري: الظروف الصعبة لا تعني الوصول الي طريق مسدود

وخلال المراسم التي اقيمت لافتتاح الف و 700 مدرسة في ايران، قال جهانغيري اليوم الثلاثاء، ان امريكا فرضت علينا ضغوطا سياسية وإعلامية و اقتصادية واستخدم الرئيس الامريكي في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة كافة الوسائل ضد ايران ولجأ الي مزاعم سخيفة ضدها فيما ان الرئيس الايراني عرض منطق ايران للعالم و ذلك استنادا إلي حضارة ايران وثقافتها.

وتابع قائلا ان البلاد تمر بظروف صعبة و الشعب يواجه العديد من المشاكل التي يعود قسم منها الي العقوبات الامريكية المفروضة علينا.

واكد ان ايران تتمتع بطاقات وامكانيات كبيرة في مختلف المجالات سيما في مجالي القوي العاملة والمصادر الطبيعية يمكن الافادة منها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة مرفوعة الرأس.

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