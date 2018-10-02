الهجوم الصاروخي كشف قدرات إيران في محاربة الإرهاب

في مقابلة مع مراسل إرنا في موسكو قال 'ليونيد إيفاشوف'، الفريق المتقاعد السابق والرئيس السابق لإدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، قال إن هجوم إيران الصاروخي علي مراكز إرهابية في شرق الفرات في سوريا، اظهر مرة اخري قدرة ايران العسكرية امام الأعداء.

وتابع: إن الانتقام من الإرهابيين وبعد حوالي أسبوع من الهجوم الإرهابي، أظهر مرة أخري أن إيران لن تتخلي أبداً عن معاقبة الارهابيين.

وأضاف إيفاشوف أن الإرهابيين سوف يدرسون عواقب أفعالهم الإجرامية قبل الهجوم علي إيران.

وصرح رئيس مركز الدراسات الجيوسياسية، إن إيران نموذج جيد لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط ، لأن بعض الدول في المنطقة تدعي محاربة الإرهاب ، ولكن في الحقيقة تتعاون في السر والعلن مع الإرهابيين.

وتابع الخبير الروسي: نري في سوريا أن بعض الدول العربية في الخليج الفارسي تقدم مساعدات مالية وأسلحة للجماعات الإرهابية.

وأكد إن هدف الدول الداعمة للإرهاب في سوريا هو تقويض الحكومة المركزية في دمشق وتهيئة الظروف لإسقاطها.

وقال رئيس مركز الدراسات الجيوسياسية، إن إيران وروسيا عندما علموا بإرسال المجموعات الإرهابية إلي سوريا من قبل القوي الإقليمية وغير الإقليمية، بدأوا التعاون مع دمشق لقمع الإرهابيين الدوليين.

وأضاف أن هذه الحماية، تشكلت قبل ثلاث سنوات بعد توسيع المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، وقد دعمت موسكو وطهران، سوريا بشكل علني، نظرا لشعورهما بالمسؤولية عن الأمن الإقليمي.

وأشار الخبير الروسي إلي أن تعاون روسيا وإيران في الحرب ضد الإرهابيين في المنطقة قد أدي إلي هزيمة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق ، ولم يمنع حماية اسياد الإرهابيين لهم، من تدميرهم.

وقال : لا شك في ان الارهابيين سيقمعون من ملجئهم الاخير في ادلب، وسوريا ستشهد السلام بعد سنوات من الهجمات الارهابية الدموية.

و يعتقد إيفاشوف أن التعاون بين روسيا وإيران مع دول المنطقة لن ينتهي هنا، بل سنشهد في المستقبل تنمية التعاون بين البلدين، والذي يشكل جزءا هاما من الهيكل الأمني للمنطقة.

انتهي** 2344

