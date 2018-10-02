مجلس الشوري الاسلامي عقد جلسة علنية

طهران/2 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- عقد مجلس الشوري الاسلامي اليوم الثلاثاء جلسه علنيه لمناقشة اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب (CFT).

وتم في مستهل الجلسه التي ترأسها النائب الاول لرئيس المجلس 'مسعود بزشكيان' الاعلان عن جدول اعمال الجلسة بما فيها دراسة معاهدة انضمام ايران للائحة مكافحة تمويل الارهاب (CFT) و هي احدي اللوائح الاربع ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (FATF).
وكان المجلس قد عقد صباح اليوم جلسة مغلقة شارك فيها كل من وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي و وزير الأمن حجة الاسلام محمود علوي ومحافظ خوزستان غلام رضا شريعتي وعدد من قادة الاركان العامه للقوات المسلحة و اجابوا علي أسئلة النواب كما قدموا تقريرا عن الهجوم الإرهابي في أهواز.
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مجلس الشوري الاسلامي عقد جلسة علنية

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