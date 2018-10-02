داعش تجنّد فتيات أفغانيات للقيام بعمليات إنتحارية

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا قال رحماني بأنّ هذا التجنيد بات مبعث قلق شديد مضيفاً بأنّ داعش تقوم ايضاً بتجنيد يافعات و شابات طالبات بالجامعات.

وصرّح ممثل محافظة غزني في البرلمان الأفغاني بأنّ داعش قامت في الآونة الأخيرة بممارسة عمليات إبادة جماعية داعياً الجهات الأمنية الي مواجهة جادة لهذا الخطر.

وإعتقلت الجهات الأمنية في أفغانستان عناصر كانت مهمتها القيام بتجنيد الفتيات من المدارس الدينية والجامعات كما إعتقلت فتاة تبلغ من العمر 13 سنة تم تدريبها في مدينة ننغرهار للقيام بعمليات إنتحارية.

وحذّر هذا النائب الافغاني من مغبة تحوّل هذه النزعة الي كارثة في مدارس أفغانستان موضحاً بأنّ الإعتداءات والإجراءات الجنونية لداعش ضد المدارس والمساجد والمراكز التعليمية والدوائر أدّت الي قتل وإصابة المئات من المواطنين الأفغان.

انتهي** ع ج** 1718

