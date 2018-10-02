مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية يزور افريقيا

طهران/ 2 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - توجه مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا، إلي شرق أفريقيا، علي رأس وفد رفيع المستوي من رؤساء 45 شركة قائمة علي المعرفة والتكنولوجيا.

ويرافق سورنا ستاري في زيارته الي كينيا واوغندا، ممثلون عن وزارة الصحة والتعليم الطبي ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا ووزارة الشؤون الخارجية ومؤسسة تنمية التجارة و الصادرات، بالإضافة إلي رؤساء 45 شركة قائمة علي المعرفة والتكنولوجيا النشطة في أسواق التصدير الأكثر طلباً في سوق شرق أفريقيا.
هذه الزيارة تأتي في اطار برامج تنمية الصادرات والأعمال التجارية الدولية للشركات القائمة علي المعرفة والتكنولوجيا، والتي بدأت منذ عدة سنوات في إطار أنشطة معاونية العلوم والتكنولوجيا التابعة لرئاسة الجمهورية في دعم الشركات القائمة علي المعرفة.
الشركات الحاضرة في الوفد المرافق لمساعد رئيس الجمهورية، في مختلف المجالات مثل الصحة والمعدات الطبية والأدوية العشبية والكيميائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الكيميائية والكهربائية والإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة للآلات الصناعية والخدمات التقنية و الهندسة و صناعة التعدين وغيرها.
و تعتبر شرق أفريقيا واحدة من أهم الأسواق للشركات القائمة علي المعرفة، لا سيما في كينيا وأوغندا، حيث توجد علاقات اقتصادية وسياسية جيدة بين إيران وهذه الدول. في الواقع ، تعتبر كينيا وجهة للتجارة والتصدير في شرق أفريقيا.
و سيكون هناك لقاء مباشر بين شركات التكنولوجيا القائمة علي المعرفة الإيرانية والشركات ذات الصلة في كينيا وأوغندا، وستعقد المحادثات خلال هذه الاجتماعات.
بدأت المحادثات قبل شهرين، وحاولت الشركات الإيرانية خلال هذه الفترة تحديد الشركات النظيرة لها في البلدين ودعوتها لحضور الاجتماع، وفي بعض الحالات ، تم أيضا ترتيب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ليتم التوقيع عليها بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية .
وبالإضافة إلي هذا الاجتماع، سيلتقي مساعد رئيس الجمهورية خلال زيارته الي أوغندا مع رئيس الجمهورية ووزير العلوم ووزير الزراعة ونائب وزير الصحة، وفي كينيا مع مساعد رئيس الجمهورية ووزير العلوم.
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مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية يزور افريقيا

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