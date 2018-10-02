ايران تستضيف 3 دورات لمسابقات الكرة الطائرة الشاطئية

وكانت ايران قد استضافت خلال الأعوام الماضية في جزيرة «كيش» الواقعة وسط الخليج الفارسي مسابقات تحمل سمة ثلاث نجوم وفق تصنيف الإتحاد الدولي للعبة.

وتستضيف ثلاث مدن شمال البلاد مسابقات هذا العام وهي مدينة بندر تركمن ومدينة بابلسر ومدينة بندر أنزلي الواقعة في محافظات جلستان ومازندران وجيلان بهدف رفع مستوي وأداء الفرق الايرانية.

وستقام مباريات مدينة بندر تركمن إعتباراً من اليوم الثاني حتي الخامس من تشرين الأول/اكتوبر بمشاركة 15 فريقاً تمثّل ساحل العاج وتايلاند(فريقين) وسلطنة عمان(فريقين) وكازاخستان وجمهورية التشيك وايران(8 فرق).

وستقام مباريات مدينة بابلسر إعتباراً من 9حتي 12 تشرين الأول/اكتوبر بمشاركة 21 فريقاً تمثّل ساحل العاج وتايلاند(فريقين) وسلطنة عمان(فريقين) وكازاخستان(أربعة فرق) وجمهورية التشيك و سلوفينيا والنرويج وبولندا وايران(8 فرق).

وستبدأ الدورة الثالثة في مدينة بندر انزلي إعتباراً من 15 حتي 19 تشرين الاول /اكتوبر تشارك فيها فرق من تايلاند(فريقين) وسلطنة عمان(فريقين) وكازاخستان(4 فرق) وجمهورية التشيك وسلوفينيا(فريقين) والنرويج وبولندا وروسيا والسويد وايطاليا وايران(10 فرق).

انتهي** ع ج** 1837

