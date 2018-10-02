إرسال 56 قطعة بحرية حربية الي المياه البعيدة

بندر عباس/2تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال قائد منطقة «الإمامة» الاولي التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الإدميرال مجتبي محمدي اليوم الثلاثاء: إنّ ايران منذ عام 2007 قامت بإرسال 56 قطعة بحرية حربية الي المياه البعيدة للقيام بمهام وللحفاظ علي مصالحها أمام إعتداء القراصنة.

وأضاف الإدميرال محمدي في تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا بأنّ السفن العسكرية الايرانية متواجدة حالياً في خليج عدن لحفظ أمن الخطوط النقلية ومازال إرسال هذه الفرق مستمراً حتي الآن.
وأردف دهقاني قائلاً: إنّ تواجد هذه القطع البحرية جعل العلم الايراني يرفرف في المياه البعيدة مشيراً الي قيام هذه السفن منذ عام 2007 بما يقارب250 عملية مسلحة صدّت إعتداءات القراصنة و وفّرت الأمان لتنقّل السفن التجارية وناقلات النفط.
وأعلن هذا القائد في القوة البحرية التابعة للجيش الايراني عن إستعداد ايران للتواجد البحري في أية منطقة من مياه العالم إذا تطلب الأمر وذلك توفيراً لأمن التنقل البحري الايراني والحفاظ علي مصالح البلد.
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إرسال 56 قطعة بحرية حربية الي المياه البعيدة

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