14شركة ايرانية تشارك في معرض دمشق الدولي لإعادة بناء سوريا

دمشق/ 2تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن مدير الجناح الايراني في معرض دمشق الدولي 'مهدي سعيد الزاكرين' ان 14 شركة ايرانية عملاقة ستشارك في معرض دمشق الدولي الرابع عشر.

واضاف الزاكرين اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا ان هذه الشركات الايرانية ستعرض منتجاتها و خدماتها من خلال 15 جناحا في المعرض بهدف الاعلان عن استعدادها للمشاركة في اعادة بناء سوريا.
وحول اختيار هذه الشركات اوضح انها من اكثر الشركات الايرانية فعالية في مجال اعادة البناء وهي تعرض خدماتها في مجال مواد البناء و الطاقات المتجددة و البتروكيماويات و انظمة الاتصالات.
يذكر إن معرض دمشق الدولي الرابع عشر لاعادة البناء سيفتتح هذه الليلة في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة شركات محلية واجنبية و يستمر خمسة ايام.
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14شركة ايرانية تشارك في معرض دمشق الدولي لإعادة بناء سوريا

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