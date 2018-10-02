رحماني فضلي: استمرار هبوط صرف العملة الأجنبية والمسكوكات الذهبية

و عقد الاجتماع التمهيدي للجنة الاعلام الاقتصادي اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي و بحضور جميع الأعضاء .

وأكد رحماني فضلي في اجتماع اللجنة، علي تبيين وشرح مسؤوليات هذه اللجنة لإعلام الجمهور وإقناع الرأي العام من خلال نقل الأخبار والمعلومات بدقة وبسرعة وبشكل صحيح.

وأشار رئيس دائرة الإعلام الاقتصادي للبلاد إلي الاضطراب غير الواقعي لسوق الصرف الأجنبي والمسكوكات الذهبية وقال: مع اتخاذ القرارات المناسبة في اجتماع المجلس الأعلي للتنسيق الاقتصادي، سنشهد تنظيم وضع السوق والتراجع التدريجي في سعر العملة والمسكوكة الذهبية، وسيكون من الضروري أن تعمل جميع وسائل الإعلام وفقاً لسياسات المجلس الأعلي للتنسيق الاقتصادي.

انتهي** 2344

