منطقة ماكو الحرة تتصل بشبكة السكك الحديد في البلاد

واضاف 'غلام رضا سليماني' اليوم الثلاثاء،ان هذه الاتفاقية تم توقيعها برعاية امين المجلس الاعلي للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة ومديرعام شركة السكك الحديدية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومديري عامي منطقتي ماكو وارس الحريتين.

وفيما اشار الي اهمية مناطق الحرة في توسيع الانتاج والصادرات وتعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار، اكد ان ربط منطقة ماكو الحرة بشبكة السكك الحديدية العامة في البلاد يلعب دورا مهما في تحقيق سياسات الاقتصاد المقاوم.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي امكانيات منطقة ماكو الحرة باعتبارها احد اكبر المناطق التجارية الحرة في العالم واضاف انه تم انجاز العديد من اعمال البني التحتية و توسيع الطرق المواصلاتية بما فيها انشاء المطار خلال السنوات الخمس الاخيرة لتوسيع التجارة في هذه المنطقة.

يذكر ان منطقة ماكو للتجارة الحرة تقع في اقصي شمال غرب ايران و تبلغ مساحتها نحو خمسة الاف كيلومترمربع وتعد اكبر منطقة للتجارة الحرة في ايران و لها حدود مشتركة مع جمهورية آذربيجان و تركيا تبلغ 140 و 130 كيلومترا علي التوالي.

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