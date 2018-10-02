وزيرة خارجية النمسا: الاتفاق النووي مهم لأمن المنطقة

نيويورك/ 2 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - وصفت وزيرة خارجية النمسا، الاتفاق النووي بالمهم لأمن المنطقة مؤكدة ضرورة دعم بلادها لهذا الاتفاق.

و أشارت 'كارين كنايسل'، في مقابلة خاصة مع إرنا، إلي المحادثات النووية والتوقيع علي الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية، قائلة: إننا نشعر بمسؤوليتنا تجاه صفقة إيران النووية.
وردا علي سؤال حول أهمية الاتفاقية النووية الإيرانية فيما يتعلق بالأمن الأوروبي، قالت: هذه الاتفاقية مهمة جدا للأمن، خاصة بالنسبة لأمن المنطقة.
وأشارت وزيرة الخارجية النمساوية الي اجتماعها مع وزير الخارجية الايراني في مقر الامم المتحدة وقالت : لقد عقدنا الكثير من الاجتماعات في الشهرين الماضيين وكانت دائما جيدة. تحدثنا مع وزير الخارجية الإيراني حول الاتفاق النووي.
والتقت كنايسل التي تزور نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة السنوية الثالثة والسبعين للأمم المتحدة، مساء الجمعة نظيرها الإيراني في مقر المنظمة الدولية.
وزيرة خارجية النمسا كانت قد انتقدت خروج اميركا من الاتفاق النووي دون ذكر اسمها، وذلك في خطابها امام اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك السبت.
وقالت، ان الاتفاق النووي هو 'ثمرة جهود دولية' و'مشمول بالنظام المستقل للتحقق من الصدقية' ويجب الحفاظ عليه.
واضافت، حينما يخرج احد الاطراف (من الاتفاق) فان 'الثقة المتبادلة ستضعف' ويختل 'بناء الثقة'.
كنايسل التي تتقن 7 لغات اضافة الي لغاتها الام الالمانية بدات خطابها باللغة العربية وواصلته باللغات الفرنسية والاسبانية والانكليزية.
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وزيرة خارجية النمسا: الاتفاق النووي مهم لأمن المنطقة

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