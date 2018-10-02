مجلس الشوري الاسلامي يعقد جلسه غير علنية حول حادث أهواز الارهابي

و قال أحمد أمير ابادي، عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي، في تصريح لمراسل إرنا، في هذا الاجتماع الذي ترأسه علي لاريجاني، شارك كل من وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي و وزير الأمن حجة الاسلام محمود علوي ومحافظ خوزستان غلام رضا شريعتي.

وأضاف، أن وزيري الإمن والداخلية، اجابوا علي أسئلة النواب خلال الاجتماع، كما قدموا تقريرا عن الهجوم الإرهابي في الأهواز.

ولازالت جلسة البرلمان منعقدة الي حين اعداد هذا الخبر.

يذكر ان عناصر ارهابية من زمرة ارهابية انفصالية شنت يوم السبت 22 سبتمبر هجوما علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).

واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 24 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.

انتهي** 2344

