امريكا تسعي لاتهام الحشد بالتمرد وجره للتصادم مع قواتها في الحدود السورية

وقال الموسوي في تصريح لوكالة انباء الاعلام العراقي الرسمية (واع) ،الاثنين ، ان 'قيادة الحشد الشعبي عازمة علي عقد اجتماعات مكثفة مع العمليات المشتركة خلال المرحلة المقبلة لمناقشة الاستهدافات الأمريكية الأخيرة تجاه قوات الحشد في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا'،

واضاف، ان 'قيادة الحشد الشعبي ستأخذ بعين الاعتبار التهديدات الأمريكية بمنع وصول قواتها إلي بعض المناطق واستهدافها من قبل طيران قوات التحالف'.

وأكد الموسوي، ان 'القوات الأمريكية المتواجدة قرب الشريط الحدودي مع سوريا تحاول جر الحشد الشعبي الي التصادم معها لغرض اتهامه بالتمرد وعدم الانصياع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة'.

واشار الي ان 'الولايات المتحدة الأمريكية لا يروق لها استقرار الوضع السياسي والأمني في العراق بعد فشل مخططاتها بفرض هيمنتها علي القرار الحكومي'.

ولفت الموسوي الي ان 'القواعد الأمريكية غير الشرعية المنتشرة قرب الحدود العراقية السورية تسعي إلي توفير مناطق محميات للمجاميع الارهابية هناك'.

انتهي ع ص ** 1718

