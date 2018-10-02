الجعفري: لن نساهم في حصار إيران لابشكل مباشر ولا غير مباشر

وقال الجعفري في مقابلة تلفزيونية مفصلة 'لنا مصالحنا الوطنية، وهناك أيضا مصالح قطبية ثنائية مع هذه الدولة أو تلك.. قد تضيق أو تتسع، ولكن بالنتيجة نبرم مصالح معها من دون أن تتحول إلي علاقة محورية أو صراع الأقطاب.. التقينا مع دول لم تكن تربطنا بها أي مصالح، لكن الإرهاب شكل جرسا صعق العالم منذرا بولادة إرهابية عالمية واتخذ من العراق محطة له'.

وأضاف 'ما يربطنا مع إيران جوار جغرافي واستحقاقات تاريخية واجتماعية ونحافظ علي هذه العلاقات.. أما أمريكا فقد وقفت إلي جانبنا في مرحلة معينة، ونكن لها التقدير ونتعامل مع الأمة الأمريكية بمقدار ما هي ترعي مصالحنا ونرعي مصالحها ولا تتدخل في شؤوننا، كما نعاملها بالمثل. عندما يكون هناك تقاطع بين دولتين لا نتحول كصدي لصوت هذه الدولة أو تلك ولا نصبح جزءا من إرادتها، ونعتقد أنه ليس من مصلحة إيران أو أمريكا أو حتي دول المنطقة أن يدخل العراق في هذا الصراع القطبي.. نبذل الجهود من أجل ترميم العلاقات لكي تدر بالمنفعة علي دول المنطقة، وهذه هي سياستنا بالتعامل في تجنيب المنطقة الحروب والأزمات'.

وردا علي سوال حول التزام بغداد بالعقوبات الأمريكية علي إيران قال الجعفري ان مسائل تصعيد الخطاب وتشديده سبق وأن حدثت بين أمريكا وكوريا الشمالية، والآن شهد منبر الأمم المتحدة مناوشات بين القطبين، وكأن العالم مقبل علي حرب عالمية. العراق يراعي الحقائق الجغرافية مع دول الجوار، ويجنب نفسه التدخل في سيادتهم ولا يساهم في تهيئة أجواء من شأنها أن تجر المنطقة إلي الحروب.نحن دولة دستورية ولدينا برلمان، والقرار حين يتخذ يمر بسلسلة من الحلقات، لكننا لا نساهم في الحصار لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.

واضاف ان العراق يمتلك تجربة مع الحصار في العقد الأخير من القرن العشرين بين الأعوام 1990 – 2003، وعاني الأمرين، فنحن ندرك ماذا يعني الحصار، فهو لا يضعف الحاكم وإنما يؤثر علي الشعب وشرائحه، لذلك نحن ندرك كل هذه الأمور، كما لدينا خطوط حمراء، وعندما تتجاوز وتدخل إلي عمق الإنسان في أي دولة من الدول لا نقبل بذلك، فالإنسان والطفل هو هوية عالمية، ونحن مع الطفولة والشيخوخة في كال العالم، لذلك لا نقبل أن نمر بمعادلة تلحق الضرر بهؤلاء الناس.

وحول امكانية حصول تقارب أمريكي إيراني في القريب العاجل، كما حصل مع كوريا الشمالية قال الجعفري: هذا الأمر وارد جدا.. لماذا يحصل بين أمريكا وكوريا الشمالية ولا يمكن أن يحصل بين أمريكا وإيران؟، ما كان من قطيعة وتباعد بين واشنطن وبيونغ يانغ أكبر منه ما بين واشنطن وطهران، فهم من أصل واحد وهو الجنس الآري. ففي زمن الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، جلسوا إلي طاولة الحوار، ووضعوا خلافاتهم جانبا ووجدوا حلا للمشاكل، فالعالم الآن متسلح بثقافة حل الأزمات.الأزمة إذا اشتعلت في بلد فإنها لا تقف عند حدود ذلك البلد وحده، لذلك علي كل دولة تتاجر بالأزمات أن تعي أنها ستقف أمام شعوب تلك المنطقة بالكامل.

وحول موقف العراق من إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة، وتذرع واشنطن بالنفوذ الإيراني المتصاعد هناك قال الجعفري: إيران كانت ضحية قبل أمريكا، فهل يعقل أن تكون الضحية هي الجاني.. أول ما بدء الأمر جري استهداف القنصلية الإيرانية ورفع شعارات ضد إيران، مع انها أرسلت خيرة شبابها كمستشارين عسكريين لإعانة العراق في حربه ضد الإرهاب. هذا هراء.. بالنسبة لنا فالقنصليات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق، هي في ضيافتنا ويشكلون جزءا أساسيا من السيادة، ويهمنا أمنهم، والحكومة تحرص علي الدفاع عنهم أي كانت خلفيتهم السياسية والجغرافية. أتصور أن الخطوة كان فيها تسرع، وأرجو أن تعيد واشنطن النظر في قرارها، وأنه ليس من مصلحتها ذلك.

وحول اسلوب التصرف العراقي في العلاقات مع الدول العربية من جهة وإيران من جهة أخري، خاصة في ظل توجيه الأخيرة أصابع الاتهام إلي الرياض وأبو ظبي في المسؤولية عن الهجوم الارهابي في اهواز قال الجعفري: نمتلك علاقات متينة وقوية مع دول الخليج (الفارسي) وإيران وأمريكا وروسيا ودول العالم كافة.. العراق يتفاعل مع ما يعتقد به ولا يخرج عن هذه المعادلة، فنحن بلد متحضر ونجيد فن التعامل مع الأخر مهما كان بعيدا.. نحن جاهزون لأن نكون جزءا من الحل، لكننا لسنا مستعدين لأن نكون جزءا من المشكلة.

وحول وجود مساع لإنشاء ما بات يعرف إعلاميا بـ'الناتو العربي' قال الجعفري: الناتو العربي علي من؟ كنت أدعو، وما زلت، إلي سوق عربية اقتصادية مشتركة، بل وحتي إلي قوة أمنية مشتركة، ولكن ليس بنية الاحتلالات أو الاصطفافات إلي المحاور الدولية حتي ننأي بالمنطقة بعيدا عن كل إرادات الشر التي تريد التحكم بالعالم. أن تكون قوة أمنية معقولة تمنع من تسرب العناصر الشريرة من بلد إلي آخر.. يجب أن نفتح بلداننا أمام كافة مواطني العالم فليأتوا إلي مهد الحضارات، ولكننا لسنا مستعدين لأن نفتح حدودنا أمام الطائرات والدبابات والاقتتال وما شابه ذلك.نحن ضد عولمة الحرب، وهذا من ثقافة الواقع لا الترف.

وحول التهديدات الإسرائيلية في توجيه ضربات إلي الداخل العراقي بحجة وجود أو وصول أسلحة باليستية إيرانية إلي هناك قال الجعفري:العراق يمتلك مقومات الصمود أمام هذه التحديات، ودونهم ما حصل لـداعش.نحن لا نروج للحرب، ولكن لدينا من القيم المعنوية والثقافة والشباب والجنود ما يمكنهم من أن يصونوا بلدهم ويجعلوا الأمر يبدوا كالمثل القائل – نجوم السماء أقرب أليهم من أن يطؤوا أرض العراق.

وحول المطالبة العراقية بالتدخل الجاد من قبل المجتمع الدولي إزاء التجاوزات التركية في شمال العراق قال الجعفري: تتسم علاقاتنا مع دول الجوار بسياسة مد الجسور والبحث عن المصالح المشتركة. العراق تمكن من تجميد مساحة الخلاف وتحريك المساحة المشتركة، ولا نعاني من ازدواجية في التعامل. نحن نرفض تركيا الداخلة في الأراضي العراقي، ولكننا متمسكون بتركيا الدولة الجارة، ولن نسمح ببقاء القوات التركية في مدينة بعشيقة العراقية. القرار ليس عراقيا بحت، نحن الآن نتكلم بحجمنا العربي، فكلمة العرب اجتمعت علي إسناد العراق في مسألتين مهمتين، الأولي رفض التواجد العسكري التركي في مدينة بعشيقة، والثانية مسألة الاستفتاء علي الانفصال في إقليم كردستان العراق. الأكراد جزء من الشعب العراقي ونتعامل معهم بكل احترام. كما ان هناك ملفات أخري نطالب بها تركيا ونرفع صوتنا عاليا فيها لأننا أصحاب حق وهي ملف المياه والحصص المائية'.

وحول وجود تغيير في الموقف العربي من سوريا قال الجعفري: عندما تتوفر النية الصادقة والشجاعة للعبور من ضفة المشكلة إلي ضفة الحل، عندها لا توجد مشكلة. أنا أعتقد أن الأجواء الحالية مع سوريا أكثر إيجابية من قبل، وأنا مسؤول عن كلامي.

وحول عودة سوريا إلي الجامعة العربية قال الجعفري: بإذن الله.. هذا حق مشروع وليس حدسا.. السؤال ليس هل سترجع وإنما لماذا لا ترجع؟، فلا يمكننا أن نحكم علي شعب كامل بأن لا يتنفس برئة الجامعة العربية وهو شعب عربي أصيل، فليس هناك حكومة لا توجد عليها ملاحظات، ولكن هذا يستدعي الحوار وليس الحصار.

وحول العلاقة بين بغداد ودمشق في مجال مكافحة الإرهاب قال الجعفري: الإرهاب أكبر وباء يهدد البشرية، وقد هدد دمشق وبغداد وحاول تقطيع أوصالهما.. نحن أمام عدو مشترك لم ير له التاريخ مثيل. هناك منطق جديد للتفكير في العراق في مواجهة الإرهاب، وهناك آليات جديدة للحد من امتداده وإلحاق الهزيمة به.

وحول التنسيق بين العراق والدول العربية قال الجعفري: هذا الموضوع أطرحه دائما في كل مرة ألتقي فيها المسؤولين من الدول الأخري وفي كافة المحافل.

وعن العلاقات العراقية الروسية قال الجعفري: العلاقة مع أي دولة بالنسبة لنا لا يحدها القرب ولا يحول بينها البعد الجغرافي.. تربطنا علاقات طيبة مع روسيا ونسعي إلي توظيف هذه العلاقة لما فيه الفائدة المشتركة للبلدين. نسعي إلي تقوية الاقتصاد العراقي وتحسين ظروف المواطنين المعيشية والارتقاء بهم إلي مستوي الكفاف. أمننا يقع في مقدمة أولوياتنا، فالبلد الذي يفتقر إلي الأمن فإنه سيعاني من تدهور اقتصادي وسياسي وما شابه ذلك.

وحول الملف السياسي العراقي الداخلي ومسألة تشكيل الحكومة المقبلة قال الجعفري: العراق يشهد ولادة حقيقة للديمقراطية والوضع في الداخل لا يزال يعاني من بعض المشاكل والملاحظات، لكنها لا تعرقل سير العملية الديمقراطية إلي الأمام. ونأمل في أن نختزل من زمن تحديد الرئاسات الثلاث.

وحول ملف إعادة الإعمار قال الجعفري: طالبنا المجتمع الدولي أن ينفذ التزاماته.أسمعونا صوت الإرهاب، لقد شهد الشعب العراقي حضور أفراد من 142 دولة عندما كان الإرهاب يعصف بأراضينا، فليسمعونا الصوت الأخر صوت المحبة والوئام، وليمدوا يد المساعدة للشعب العراقي. مواطنو العراق متحضرون ويفهمون ماذا تعني المساعدة.

المعركة ضد الفساد الذي خلفه الإرهاب لا تقل خطورة عن الإرهاب ذاته.

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