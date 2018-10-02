الحكيم يؤكد لبارزاني ضرورة ان يمثل رئيس الجمهورية جميع العراقيين

بغداد/2 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- شدد رئيس التحالف الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم، خلال استقباله رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له الاثنين علي ضرورة ان يكون رئيس الجمهورية المقبل 'ممثلاً للجميع'.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية 'ارنا' نسخة منه ان 'السيد عمار الحكيم شدد خلال اللقاء علي أهمية حسم الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات والسياقات القانونية والدستورية وصولا الي تشكيل الحكومة القادمة، والتي نري ان تكون موافقة لشروط المرجعية الدينية العليا وتضع الخدمات اولي اولوياتها للنهوض بواقع البلاد الخدمي والتنموي'.
وأكد الحكيم علي 'ضرورة اتفاق القوي الكردية علي مرشح منصب رئاسة الجمهورية، مشددا علي 'أهميته وضرورة ان يمثل رئيس الجمهورية الجميع ولا يمثل جهة بعينها'.
ودعا السيد عمار الحكيم الي ان 'يكون الرئيس المقبل مقرباً بين بغداد وأربيل، فضلا عن اهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وان يعمل تحت عنوان العراق اولا في العلاقات الدولية والاقليمية'.
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الحكيم يؤكد لبارزاني ضرورة ان يمثل رئيس الجمهورية جميع العراقيين

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