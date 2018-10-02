قيادة الحشد في البصرة تبحث خطة زيارة الأربعين

وذكر بيان لأعلام الحشد الشعبي، الاثنين، إن 'الاجتماع ترأسه آمر اللواء الأول أبو جنان البصري وبحضور ابو ياسر الجعفري مدير مكتب هيئه الحشد في البصرة، فضلا عن عدد من مدراء مكاتب ممثلي المديريات في الحشد وممثلي ألوية الحشد في المحافظة لبحث خطة العمل في تقديم الخدمات العامة لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام'.

وأضاف ان 'الاجتماع بحث أيضاً تشكيل غرفة عمليات تشمل الأقسام المعنية تضم لجانا من التعبئة والأمن والاعلام والطبابة وبالتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخدمية والمنظمات المدنية والمواكب الحسينية'.

وكان اجتماع مهم ضم مسؤولين ايرانيين وعراقيين عقد، السبت، في معبر مهران - زرباطية الحدودي، بين البلدين وتحت شعار 'الحسين يجمعنا' للتنسيق بشأن اقامة مراسم زيارة اربعين الامام الحسين (عليه السلام).

وحضر الاجتماع محافظ ايلام 'قاسم سليماني دشتكي' ومساعد وزير الداخلية العراقي 'محمد بدر' والملحق العسكري في السفارة الايرانية في بغداد اللواء 'مصطفي مراديان'.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن الهواجس والقضايا المرتبطة باقامة زيارة الاربعين والسبل الكفيلة بحل المشاكل الموجودة،وتقديم افضل الخدمات للزائرين.

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