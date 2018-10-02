تراجع اعداد ضحايا الارهاب، مؤشر علي تحسن الاوضاع الامنية في العراق

واشارت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي)، في احصائيتها الشهرية، الي ان اعداد ضحايا الارهاب لشهر ايلول-سبتمبر، بلغ 75 قتيلا من المدنيين، و179 جريحا.

وقالت البعثة في بيان لها، تداولته بعض وسائل الاعلام المحلية العراقية، 'إن الأرقام التي سجلتها البعثة، افادت بمقتلِ ما مجموعه 75 مدنياً عراقيا وإصابة 179 آخر

، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر أيلول 2018'.

واوضحت، 'ان هذه الأرقام تشمل سائر المواطنين وغيرهم، ممن يعدّ من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة، كالشرطة في مهام غير قتالية، والدفاع المدني، وفرق الأمن الشخصي، وشرطة حماية المنشآت، ومنتسبي قسم الإطفاء'.

واشارت (يونامي) في بيانها الي انه، 'من بين مجمل الأعداد التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في شهر أيلول، قُتل 71 مدنياً غير شامل للشرطة ولم تقع إصابات'.

واكدت، 'ان محافظة بغداد كانت الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 101 شخصاً (31 قتيلاً و70 جريحاً)، تلتها محافظة الأنبار (15 قتيلاً و37 جريحاً)، ثم محافظة صلاح الدين (9 قتلي و38 جريحاً)، وقد حصلت البعثة علي أعداد الضحايا المدنيين في الأنبار من دائرة صحة الأنبار، وتم تحديثها حتي 30 أيلول'.

ونوهت الي انها 'أُعيقت من التحقق، علي نحوٍ فعال، عن احصاء الضحايا في مناطق معينة، وهناك بعض الحالات التي لم تتمكن فيها من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة'، مبينة أنه 'تم الحصول علي أعداد الضحايا في محافظة الأنبار من دائرة صحة الأنبار، وهي قد لا تعكس بشكلٍ كاملٍ عدد الضحايا بسبب زيادة تقلب الوضع علي الأرض في الأنبار وتعطل الخدمات'.

ومقارنة بأعداد الضحايا لنفس الشهر من العام الماضي، يتضح التحسن الكبير في الاوضاع الامنية في البلاد، فبحسب تقارير (يونامي)، كانت اعداد الضحايا لشهر ايلول من عام 2017، (203 قتيلا، و 389 جريحا)، أي ان اعداد الضحايا بعد عام انخفضت بنسبة 60% تقريبا.

وبينما كتبت بعثة الامم المتحدة (يونامي) في تقريرها لشهر ايلول من العام الماضي، 'ان تنظيم داعش لا يزال يشكّل قوة فعالة ما لم يتم التصدي له بحزم في جميع أنحاء البلاد، كمسألة ذات أولوية ودون أي تشتيت للجهود يحول الانتباه إلي مكان آخر'، تم بعد حوالي عام، تحقيق الانتصار الشامل علي ذلك التنظيم الاجرامي، والحاقه الهزيمة النكراء به بفضل تكاتف جهود مختلف التشكيلات الامنية والعسكرية، وكل مكونات الشعب العراقي في التصدي له والقضاء عليه.

انتهي ع ص** 1837

