ظريف: تربطنا علاقات راسخة مع الصين

طهران / 2 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف علي استمرار العلاقات التجارية مع الصين حول محور الاتفاق النووي، وتحدث عن دفء العلاقات بين البلدين ووصفها بانها راسخة.

وفي حوار اجرته معه قناة 'سي جي تي ان' الصينية الناطقة بالانجليزية، وتم بث اجزاء منه مساء الاثنين، قال ظريف، ان الصين هي الشريك التجاري الاول لايران ونحن نري بان العلاقات بينهما راسخة.
واضاف وزير الخارجية الايراني، انني علي ثقة بان العلاقات التجارية مع الصين ستستمر.
وفي جانب اخر من تصريحه ندد ظريف بتصريحات المسؤولين الاميركيين المهددة وقال مخاطبا اياهم، لا ينبغي ان تهددوا الشعب الايراني اطلاقا لانه شعب ابي لا يقبل التهديد ويتوجب علي اميركا ان تنتهج طريق الاحترام.
وتحدث وزير الخارجية الايراني في هذا الحوار عن مختلف القضايا الاخري ومنها الاتفاق النووي والانشطة الاميركية الهدامة في المنطقة والمزاعم الاخيرة لرئيس الوزراء الصهيوني ضد ايران.
وتعتبر الصين اكبر مستوردي النفط الايراني اذ بلغت واردتها منها 718 الف برميل يوميا خلال الفترة من كانون الثاني / يناير الي ايار /مايو العام الجاري بزيادة نسبتها نحو 10 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
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ظريف: تربطنا علاقات راسخة مع الصين

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