وفد تجاري من محافظة نينوي يلتقي القنصل الايراني في اربيل

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء حول سبل التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل المعرفة التقنية والهندسية والزراعية.

ومن المحاور الاخري للمحادثات بين الجانبين؛ ايجاد الارضية اللازمة لحضور التجار ورجال الاعمال والمنتجين الايرانيين في محافظة نينوي وزيارة الناشطين الاقتصاديين في الموصل للمعارض الانتاجية والصناعية الايرانية واللقاءات الثنائية بين الغرف التجارية للموصل والمحافظات الحدودية.

وكان القنصل الايراني العام في اربيل قد زار قبل ايام مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمال غرب العراق والتقي عددا من المسؤولين فيها من ضمنهم المحافظ نوفل حمادي، حيث تباحث معهم حول تطوير العلاقات الثنائية.

انتهي ** 2342

