مسؤول ايراني: نرصد الكوارث الطبيعية بمنظومة قمر صناعي جديدة

طهران / 2 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
أعلن مساعد رئيس المنظمة الفضائية الايرانية في شؤون تنمية التقنية، يوم الاثنين، ان المنظمة بدأت منذ عامين برصد الكوارث الطبيعية بمنظومة قمر صناعي جديدة.

وفي مؤتمره الصحفي بمناسبة الاسبوع العالمي للفضاء، قال علي صادقي نائيني: ان منظومة الرصد بالقمر الصناعي هذه المنصوبة في محافظة البرز (غرب طهران) تقوم منذ عامين برصد العواصف الترابية والجفاف والحرائق.
وأضاف صادقي نائيني، ان المنظومة ادرجت في جدول اعمالها رصد الانهيارات الارضية والزلازل، وقد تم إعداد خرائط في هذا المجال، يمكن الاستفادة منها لتقديم الخدمات الي المؤسسات الاخري.
كما لفت الي إعداد خرائط حول نسبة أشعة الشمس في مختلف مناطق البلاد، من خلال الاستفادة من المعطيات الفضائية، مضيفا ان معطيات هذه الدراسات يمكن استخدامها في قطاعات الزراعة والصفحات الشمسية.
ورحب هذا المسؤول بدخول الشركات الفتية الي هذا المجال، وقال: ان هذه المنظمة تقدم في الوقت الحاضر 20 خدمة تطبيقية من خلال استخدام الرصد بالقمر الصناعي، وقد أطلقت منظومة للرصد علي الانترنت.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ايران

رصد الكوارث

منظومة قمر صناعي جديدة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول ايراني: نرصد الكوارث الطبيعية بمنظومة قمر صناعي جديدة

معظم المشاهدات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

بیان صادر عن حرس الثورة الاسلامیة:

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي يصدر بياناً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي يصدر بياناً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الوطني الكردستاني يرفض نتائج الانتخابات، والمفوضية تؤكد: المشاركة جيدة

الوطني الكردستاني يرفض نتائج الانتخابات، والمفوضية تؤكد: المشاركة جيدة

أحدث الأخبار

ظريف: تربطنا علاقات راسخة مع الصين

ظريف: تربطنا علاقات راسخة مع الصين

وفد تجاري من محافظة نينوي يلتقي القنصل الايراني في اربيل

وفد تجاري من محافظة نينوي يلتقي القنصل الايراني في اربيل

مسؤول ايراني: نرصد الكوارث الطبيعية بمنظومة قمر صناعي جديدة

مسؤول ايراني: نرصد الكوارث الطبيعية بمنظومة قمر صناعي جديدة

ظریف: لا یمكننا البدء بالتفاوض من الاول مع امیركا فی كل مرة

ظریف: لا یمكننا البدء بالتفاوض من الاول مع امیركا فی كل مرة

ممثل ايران في الجمعية العامة : من لايعرف ان السعودية تمول الارهاب

ردا علي مزاعم وزير الخارجية السعودي

ممثل ايران في الجمعية العامة : من لايعرف ان السعودية تمول الارهاب

موضوعات مرتبط