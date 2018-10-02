مسؤول ايراني: نرصد الكوارث الطبيعية بمنظومة قمر صناعي جديدة

وفي مؤتمره الصحفي بمناسبة الاسبوع العالمي للفضاء، قال علي صادقي نائيني: ان منظومة الرصد بالقمر الصناعي هذه المنصوبة في محافظة البرز (غرب طهران) تقوم منذ عامين برصد العواصف الترابية والجفاف والحرائق.

وأضاف صادقي نائيني، ان المنظومة ادرجت في جدول اعمالها رصد الانهيارات الارضية والزلازل، وقد تم إعداد خرائط في هذا المجال، يمكن الاستفادة منها لتقديم الخدمات الي المؤسسات الاخري.

كما لفت الي إعداد خرائط حول نسبة أشعة الشمس في مختلف مناطق البلاد، من خلال الاستفادة من المعطيات الفضائية، مضيفا ان معطيات هذه الدراسات يمكن استخدامها في قطاعات الزراعة والصفحات الشمسية.

ورحب هذا المسؤول بدخول الشركات الفتية الي هذا المجال، وقال: ان هذه المنظمة تقدم في الوقت الحاضر 20 خدمة تطبيقية من خلال استخدام الرصد بالقمر الصناعي، وقد أطلقت منظومة للرصد علي الانترنت.

انتهي ** 2342

