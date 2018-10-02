ردا علي مزاعم وزير الخارجية السعودي

ممثل ايران في الجمعية العامة : من لايعرف ان السعودية تمول الارهاب

نيويورك/ 1 تشرين الاول/ اكتوبر- ضمن رفضه مزاعم وزير الخارجية السعودي بشأن الجمهورية الاسلامية الايرانية قال ممثل ايران لدي الجمعية العامة للامم المتحدة 'من لايعرف ان السعودية هي التي تمول الارهاب والسبب في انعدام الامن في المنطقة والعالم.'

والقي 'عباس كلرو' في الاجتماع الثالث والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة كلمة بالعربية 'كي يسهل فهمها لللسعوديين'.
واضاف كلرو ان 'وزيرالخارجية السعودي قال ان بلاده تدعم العقوبات والضغوط الاميركية علي ايران، نعم فهذا ليس جديدا وغريبا لايران'.
واوضح ان 'تاريخكم معروف ضد شعوب وحكومات المنطقة خاصة العربية وان الشعب الايراني العظيم لاينسي دوركم في دعم المجازر التي ارتكبها الديكتاتور صدام حسين ، اذا فلايمكن ان نتوقع منكم غير هذا الدور'.
وقال 'لمن المضحك ان يتهم وزير الخارجية السعودي بلادي بدعم الارهاب. غريب! من يتهم من ؟! وزير خارجية بلاد غارقة في دعم الارهاب ماليا وفكريا'.
وشدد بالقول 'ماتعرفه السعودية ليس دبلوماسية الفكر بل دبلوماسية المال واينما شعرت بالخطر تحقن تلك المنطقة بالدولارات وتساعد الارهاب وتنتقم من الناس الابرياء'.
وقال ممثل ايران لدي الجمعية العامة للامم المتحدة 'لااريد الدفاع عن بلادي من حيث ان دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال مكافحة الارهاب في المنطقة معروف لجميع العالم شعوبا وحكومات .
وتساءل 'من لايعرف ان السعودية هي الممول الرئيسي لقتل العزل من الشرق الاوسط الي شمال افريقيا ومن عمق اوروبا الي نيويورك واحداث 11 سبتمبر؟'.
وقال 'من لايعرف ان السعودية هي الداعم الرئيسي للارهاب المتمثل في القاعدة او داعش؟ من لايعرف ان الشعب اليمني المظلوم يقتل بسبب الارهاب الحكومي السعودي؟ ومن لايعرف ان الاسلحة التي اشترتها السعودية بمئات ملايين الدولارات وضعت تحت تصرف الارهابيين ممن ذهبوا الي سوريا باموال السعودية نفسها ؟.
وقال كلرو 'ان وزير الخارجية السعودي يتهم بلادي اليوم بانعدام الاستقرار في المنطقة. وهذا معناه ان بلاده تدعم الاستقرار. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تدمير اليمن وذبح اطفاله الابرياء يعزز الاستقرار في المنطقة؟' .
وتساءل 'هل محاصرة قطر هو ضرب من ارساء الاستقرار؟ هل مد الجماعات الارهابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن بالمال هو ارساء للاستقرار؟ وهل تاسيس شبكات ارهابية في بلد صغير كلبنان وتفجير السفارة الايرانية في بيروت ، يمثل الاستقرار؟'.
ووصف مزاعم السعودية بشأن ان القوات اليمنية ضربت مراكزها المدنية بصواريخ ايران البالستية بانها كاذبة ولا اساس لها من الصحة وقال 'كيف يمكن للجمهورية الاسلامية الايرانية ان ترسل الصواريخ الي اليمن فيما ان هذا البلد محاصر من كل جهات وان كانت الصواريخ بالستية فلم لم تخلف ولاقتيل من المدنيين كما يبدو انكم لاتعرفون حجم الاضرار التي تخلفها مثل هذه الصواريخ؟'.
وخاطب السعوديين قائلا 'كفي اتهامات واهية للاخرين فهي تناسبكم اكثر . حتي الدول التي تدعمكم تعرف جيدا انكم ممولو الارهاب وانكم السبب الرئيس في انعدام الاستقرار.
وقال 'نحن وكما اعلنا سابقا نؤكد علي اهمية الحوار الجاد لحل مشاكل المنطقة لما يخدم مصلحة الامة الاسلامية وشعوب المنطقة ويرسي اسس الامن والاستقرار فيها'.
انتهي**س.ر



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ممثل ايران في الجمعية العامة : من لايعرف ان السعودية تمول الارهاب

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