مدير عام شركة المطارات يعلن عن توفير إحتياجات صناعة الملاحة الجوية للبلاد لثلاثة عقود

وأضاف مه آبادي مساء اليوم الإثنين خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع ذات الصلة بصناعة الملاحة الجوية الإيرانية التي أقيمت في مركز الرقابة الجوية للبلاد أضاف: خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، شهدنا تطورات كبري علي صعيد صناعة المطارات والملاحة الجوية وأجهزة الإستشعار الرادارية، حيث تم تزويد كافة الـ54 مطارا والـ152 محطة للملاحة الجوية في البلاد بمراكز صيانة وتحديث الأجهزة والمعدات.

وتابع بالقول، انه خلال الفترة القصيرة ما بعد إقرار الإتفاق النووي، قامت شركة المطارات الوطنية باستيراد المعدات والأجهزة اللازمة بقيمة ألف مليار تومان (الدولار يعادل ال4200 تومان بالتسعيرة الحكومية)، كما تم تنفيذ مشاريع إعمارية في مطارات البلاد بكلفة ألف مليار تومان.

وفي سياق متصل، أكد مه آبادي ضرورة الإرتقاء بمستوي السلامة في الصناعة الجوية للبلاد قائلا، ان منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تولي إهتماما خاصا لسلامة الرحلات الجوية وكفاءة الصناعات الجوية في مختلف الدول وان تدشين منظومة إدارة السلامة في البلاد يؤكد أنه لاخطر يهدد عمليات صناعة الملاحة الجوية للبلاد .

تجدر الإشارة الي انه تم مساء اليوم الإثنين، تدشين عدد من المشاريع الجوية بما في ذلك منظومة إدارة السلامة ومحاكاة الطيران ومركز الإختبار التخصصي لمراقبة السير الجوي ومركز للتدريب علي مراقبة السير الجوي (أ. تي. أو) برعاية رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية 'علي أكبر صالحي' والمدير العام لشركة المطارات الوطنية.

إنتهي**أ م د**س.ر

