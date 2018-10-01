السفير الايراني لدي النمسا؛

ينبغي لاوربا الدفاع عن استقلالها السياسي عبر حماية الاتفاق النووي

فيينا / 1 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في النمسا 'عباد الله مولايي' ان الدول الاوروبية مطالبة باستمرار جهودها في حماية الاتفاق النووي الذي تربطه صلة وثيقة مع الاستقلال السياسي ومصداقية هذه الدول علي الصعيد العالمي.

وفي تصريح لصحيفة 'تيرول' النمساوية، اليوم الاثنين، اكد مولايي علي اوروبا بتنفيذ كامل تعهداتها وممارسة الضغط علي امريكا كي تنفذ ما تعهدت به في اطار هذا الاتفاق وعدم السماح لواشنطن بطرح مطالب احادية وغير قانونية رغم نقضها المتكرر للعهود.
وردا علي سؤال الصحيفة بشأن 'احتمال استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي'، تساءل السفير الايراني في فيينا : كيف يمكن ضمان جدوائية مفاوضات اخري في ضوء انسحاب امريكا الاحادي وغير القانوني من الاتفاق (النووي) الدولي؟
واشار مولايي الي ان الاتفاق النووي لم يكن اتفاقا ثنائيا مع امريكا وانما وثيقة متعددة الاطراف.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد السفير الايراني لدي النمسا ان الفوضي التي تعصف بالمنطقة اليوم منبثقة من السياسات العدوانية للولايات المتحدة الامريكية في كل من العراق وافغانستان؛ مردفا ان واشنطن تستخدم صفقات السلاح للدفاع عن الكيان الصهيوني المتغطرس وتزويد الجماعات الارهابية بالمال والسلاح.
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ينبغي لاوربا الدفاع عن استقلالها السياسي عبر حماية الاتفاق النووي

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