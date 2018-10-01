أردوغان: الحظر الأميركي علي إيران اجراء غيرصائب

ورفض الرئيس التركي، في كلمة له اليوم الاثنين خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد، الحظر الاميركي ضد ايران وقال إن 'العقوبات الأمريكية ضد طهران لا تستند إلي أسباب قانونية'.

وتابع: 'أعتقد أن التهديدات المتعلقة بفرض عقوبات علي إيران غير عادلة'، موضحا أنه 'لا يجوز حل المشاكل، التي يمكن حلها بسهولة تحت إشراف المؤسسات الدولية، عن طريق العقوبات' حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وأضاف الرئيس التركي: 'أثبتت التجارب الماضية أن هذه الخطوات لا تجدي نفعا'، متابعا: 'نحن علي اتصال وثيق مع إيران بخصوص سياساتنا في سوريا والعراق والمواضيع السياسية الأخري '.

انتهي**2018**س.ر

