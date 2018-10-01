صالحي : الصناعات النووية والجوية لا تعترف بالحدود

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع الخاصة بصناعة الملاحة الجوية اقيمت بمركز الرصد الجوي في طهران، اكد صالحي ضرورة التركيز الواسع علي قضايا السلامة فيما يخص الصناعات النووية، وايضا رعاية اكبر نسبة من المعايير لتعزيز السلامة والامان في الاجهزة النووية.

وفي معرض الاشارة الي الانجازات المحققة علي مدي السنوات الثلاث الماضية في مجال صناعة الملاحة الجوية، اعرب صالحي عن ارتياحه من ان شركة المطارات واسطول الملاحة الجوية في ايران تمكنت خلال مرحلة ما بعد الاتفاق النووي من اقتناء المعدات الضرورية؛ بما ادي الي تلبية حاجة البلاد في مجال الصناعات ذات الصلة خلال العقدين القادمين.

واردف رئيس مؤسسة الطاقة النووية الايرانية قائلا، 'لحسن الحظ فإن الصناعة الجوية الايرانية ورغم القيود والحظر نجحت في تحقيق انجازات جيدة حتي الان، ونحن سعداء من ان الاتفاق النووي خلّف اثارا ايجابية لدي هذه الصناعات'.

وفي جانب اخر من تصريحاته، حذّر صالحي بشأن خدع الولايات المتحدة الامريكية والاضرار الناجمة عنها علي البلاد؛ مؤكدا ان امريكا لم تستثن في انتهاكاتها قرارات مجلس الامن الدولي ايضا.

ودعا رئيس مؤسسة الطاقة النووية الايرانية الي التحلي باليقظة والوعي واتخاذ خطوات دقيقة وحكيمة في مواجهة المخططات الامريكية؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت حتي اليوم من المضي قدما وبكل دقة وحكمة في سياساتها الخارجية وهي تملك اليد الطولي في هذا المسار.

وفي معرض الاشارة الي نتائج زيارة الرئيس روحاني الي نيويورك، قال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت اعلي مستويات الاهتمام من جانب المجتمع الدولي، فيما واجهت امريكا اكبر نسبة من العزلة علي الصعيد الدولي؛ مردفا ان العالم ادرك من خلال الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية الي امريكا بان ايران دولة جديرة بالتعاون فيما ينتهك الطرف الاخر (امريكا) كافة الامور.

واستطرد قائلا، ان الادارة الامريكية الحالية تدأب علي انتهاج سياسة الفوضي في الصعيدين الخارجي والداخلي.

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