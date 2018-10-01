روسيا: مكافحة الجماعات الارهابية في سوريا مستمرة

موسكو/1تشرين الاول/اكتوبر- اعلن الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ان مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا ستتواصل.

وفي تصريح صحفي اليوم الاثنين ردا علي سؤال المراسلين حول الضربة الصاروخيه التي شنتها إيران ضد الارهابيين في سوريا موخرا قال بيسكوف ان 'الحرب ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في سوريا مستمرة وستتواصل'حسبما افادت وكالة تاس للانباء.
واستهدفت القوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية فجر اليوم الاثنين بعدة صواريخ باليستية 'ارض-ارض' مقر قادة جريمة اهواز الارهابية في شرق الفرات، ما أسفر عن مصرع عدد كبير من الارهابيين التكفيريين.
واكد قسم العلاقات العامة لقوات حرس الثورة الاسلامية في بيانً ان القوات المسلحة الايرانية تَعتبر الأمن القومي الايراني خطاً أحمر لا تسمح لأحد بتخطيه وإنّ قوات حرس الثورة الاسلامية بمشاركة باقي القوات العسكرية والأمنية والإستخبارية لن تدخر جهداً في الحفاظ علي أمن ايران الاسلامية وتوفير الهدوء وإشعار المواطن بالأمان وهي متأهبة لتوجيه ضربة قاسية الي كل من تسول له نفسه بممارسة عمل شيطاني أو شرّير ضد البلد والشعب.
انتهي**2018**س.ر



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روسيا: مكافحة الجماعات الارهابية في سوريا مستمرة

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