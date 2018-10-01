مساعد وزير الدفاع الباكستاني يزور مرقد الإمام الخميني الراحل (رض)

ووضع المشاركون في هذه المراسم اكليلا من الزهور علي الضريح الشريف لمؤسس الجمهورية الاسلامية وقرأوا الفاتحة علي روح الامام الخميني الراحل (رض).

إنتهي**أ م د**س.ر

