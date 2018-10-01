مساعد وزير الدفاع الباكستاني يزور مرقد الإمام الخميني الراحل (رض)

شهرري/1 أكتوبر/تشرين الأول/إرنا- قام مساعد وزير الدفاع الباكستاني وعدد من المنتسبين الي هذه الوزارة مساء اليوم الإثنين، بزيارة المرقد الطاهر للإمام الخميني الراحل (رض).
ووضع المشاركون في هذه المراسم اكليلا من الزهور علي الضريح الشريف لمؤسس الجمهورية الاسلامية وقرأوا الفاتحة علي روح الامام الخميني الراحل (رض).إنتهي**أ م د**س.ر
سياسي
وزير الدفاع الباكستاني
مرقد
الامام الخميني
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.