مساعد وزير الدفاع الباكستاني يزور مرقد الإمام الخميني الراحل (رض)

شهرري/1 أكتوبر/تشرين الأول/إرنا- قام مساعد وزير الدفاع الباكستاني وعدد من المنتسبين الي هذه الوزارة مساء اليوم الإثنين، بزيارة المرقد الطاهر للإمام الخميني الراحل (رض).

ووضع المشاركون في هذه المراسم اكليلا من الزهور علي الضريح الشريف لمؤسس الجمهورية الاسلامية وقرأوا الفاتحة علي روح الامام الخميني الراحل (رض).
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

سياسي

وزير الدفاع الباكستاني

مرقد

الامام الخميني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مساعد وزير الدفاع الباكستاني يزور مرقد الإمام الخميني الراحل (رض)

معظم المشاهدات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

بیان صادر عن حرس الثورة الاسلامیة:

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

أحدث الأخبار

أردوغان: الحظر الأميركي علي إيران اجراء غيرصائب

أردوغان: الحظر الأميركي علي إيران اجراء غيرصائب

صالحي : الصناعات النووية والجوية لا تعترف بالحدود

صالحي : الصناعات النووية والجوية لا تعترف بالحدود

روسيا: مكافحة الجماعات الارهابية في سوريا مستمرة

روسيا: مكافحة الجماعات الارهابية في سوريا مستمرة

مساعد وزير الدفاع الباكستاني يزور مرقد الإمام الخميني الراحل (رض)

مساعد وزير الدفاع الباكستاني يزور مرقد الإمام الخميني الراحل (رض)

قائد الثورة الاسلامیة: اوصلوا الرسائل السیاسیة للحج الی العالم الاسلامی

قائد الثورة الاسلامیة: اوصلوا الرسائل السیاسیة للحج الی العالم الاسلامی

موضوعات مرتبط