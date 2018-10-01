قائد الثورة الاسلامیة: اوصلوا الرسائل السیاسیة للحج الی العالم الاسلامی

طهران/ تشرین الاول/ اكتوبر-اعتبر قائد الثورة الاسلامیة ، التواصل مع ابناء الامة الاسلامیة فی الحج وایصال رسالة الثورة الاسلامیة الي الحجاج وازالة الشبهات والغموض وایجاد او تعزیز العلاقات مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والتعایش الاخوی مع سائر الفرق الاسلامیة ، بانها من اهم الرسائل السیاسیة للحج التی یجب ایصالها الي العالم الاسلامی.

واضاف سماحة ایة الله العظمي الخامنئی الیوم الاثنین لدي استقباله جمعا من المعنیین بشؤون الحج ان تجمع المسلمین فی زمان ومكان محددین لاداء فریضة الحج بامر من الله تعالی یحمل رسائل سیاسیة هامة بما فیها 'ضرورة التواصل والتعاون بین المسلمین' و 'اظهار اقتدار الامة الاسلامیة' مؤكدا ان الحج اضافة الي بعده المعنوی الذی یحظي باهمیة بالغة، یحمل هذه الحقائق والاهداف الاسلامیة ایضا والتی لابد من الاعلان عنها والتخطیط لتحقیقها.
ووصف سماحته 'التواصل مع ابناء الامة الاسلامیة فی الحج' و 'ایصال رسالة الثورة الاسلامیة للحجاج وازالة الشبهات والغموض' و 'التمهید لایجاد او تقویة العلاقات بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وسائر الدول الاسلامیة' و 'التعایش الاخوی مع الفرق الاسلامیة' بانها من اهم رسائل الحج السیاسیة والضروریة للعالم الاسلامی فی ایام الحج مؤكدا ان الحج لابد ان یحقق العزة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وعلي هذا الاساس لایمكن نسیان الابعاد السیاسیة للحج وان الحج الابراهیمی ای الحج بعد الثورة الاسلامیة یختلف كثیرا عن الحج الذی كان قبلها او عن حج تلك الدول التی لاتعرف من المبادئ الاسلامیة والثورة الاسلامیة شیئا.
واشار سماحة قائد الثورة الاسلامیة الي العقبات التی تضعها الحكومة السعودیة لدي اقامة مراسم دعاء كمیل مؤكدا 'لابد من العمل والمحاولة لتجاوز هذه العقبات '.
وانتقد سماحته التدمیر الواسع للاثار الاسلامیة بما فیها تلك المنسوبة الي الرسول الاكرم(ص) و امیر المؤمنین(ع) والخلفاء والمجاهدین فی صدر الاسلام قائلا 'فی الوقت الذی تحاول فیه الدول المختلفة الحفاظ علي اثارها التاریخیة وحتي تلجا الي تزویر الاثار من اجل جعل تاریخها غنیا ، نشاهد تدمیر اجزاء كبیرة من الاثار الاسلامیة فی مكة والمدینة.'
وكلف قائد الثورة الاسلامیة منظمة الحج والزیارة والمؤسسات المعنیة بالتواصل مع مسؤولی الحج فی الدول الاسلامیة الاخری للحیلولة دون تدمیر المزید من الاثار الاسلامیة .
ودعا سماحته مسؤولی الحج الي استخدام الالیات الحدیثة بما فیها الاجواء الافتراضیة للتواصل مع حجاج سائر البلدان فی ایام الحج وتعزیز التعاون اكثر فاكثر معبرا بذلك عن شكره لجمیع المعنیین بشؤون الحج.
هذا وقدم حجة الاسلام قاضی عسكر ممثل الولی الفقیه والمشرف علي الحجاج الایرانیین وكذلك محمدی رئیس منظمة الحج والزیارة ، تقاریر عن الفعالیات والنشاطات الثقافیة والتنفیذیة للمؤسسات المعنیة فی موسم الحج.
انتهي**س.ر



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قائد الثورة الاسلامیة: اوصلوا الرسائل السیاسیة للحج الی العالم الاسلامی

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