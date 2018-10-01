مواجهات مع الاحتلال في عدة نقاط تماس بالضفة والقدس

بيروت/1 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في عدة نقاط تماس في الضفة، عصر اليوم، بعد اضراب شامل رفضا لقانون القومية العنصري.

رام الله
اندلعت مواجهات علي مدخل البيرة الشمالي قرب مستوطنة “بيت ايل” حيث اشعل الشبان الاطارات المطاطية واطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، وما زالت المواجهات مستمرة.

القدس
اصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.
وافادت مصادر محلية ان المواجهات تركزت قرب مفرق “قبسة” الواصل بين البلدتين ويفصلهما عن القدس مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري.
واغلق الشبان الشارع بالاطارات المطاطية، واطلق جنود الاحتلال وابلا من الاعيرة النارية وقنابل الغاز والصوت.

نابلس
واندلعت مواجهات مع الاحتلال في قرية اللبن الشرقية جنوب غرب نابلس، اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص والقنابل دون تسجيل اصابات.

قلقيلية
واندلعت مواجهات مع الاحتلال قرب المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية، وما زالت المواجهات مستمرة.

المصدر: وكالة معاً
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مواجهات مع الاحتلال في عدة نقاط تماس بالضفة والقدس

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