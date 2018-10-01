نتوق الي رفع مستوي العلاقات الاقتصادية مع ايران

جاءت تصريحات السفير الكوري الجنوبي هذه اليوم الاثنين خلال اللقاء مع 'محمد رضا تابش' ممثل اهالي مدينة اردكان بمحافظة يزد (وسط) في مجلس الشوري الاسلامي.

واكد 'هيان' في هذا اللقاء علي مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤثرة في المنطقة؛ مبينا ان ارساء الامان والاستقرار داخل المنطقة لن يتحقق دون مساهمة ايران في صنع القرارات الاقليمية والدولية.

ونوه السفير الكوري الجنوبي الي ان المباحثات الثنائية والتعامل بين المسؤولين في طهران وسيول اثمرت عن نتائج ايجابية لمصلحة البلدين.

الي ذلك، اشار البرلماني الايراني الي العلاقات الوثيقة والمعمقة التاريخية والمشتركات الثقافية بين ايران وكوريا الجنوبية؛ داعيا الي تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولاسيما البرلمانية بين البلدين.

واكد 'تابش' ان تعزيز التعاون البرلماني بين طهران وسيول من شأنه ان يسهم في رفع مستوي العلاقات القائمة علي المودة والصداقة وتعاون الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتابع قائلا، ان التعاون القائم بين مجموعتي الصداقة البرلمانية لدي البلدين مؤشر علي مدي اهمية العلاقات القائمة بين ايران وكوريا الجنوبية.

وقال النائب في مجلس الشوري الاسلامي ان الشركات التجارية واصحاب القطاع الخاص في كلا البلدين تجمعهم اواصر جيدة في شتي المجالات ولاسيما الطاقة؛ مردفا ان الجمهورية الاسلامية تزخر بطاقات وفيرة ومناسبة لتلبية مطالب كوريا الجنوبية الي الطاقة.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء، اكد النائب في مجلس الشوري الاسلامي ان الاجراءات الاحادية الامريكية ضد ايران ونقضها للاتفاقيات الدولية تتعارض والتعهدات الدولية؛ لافتا الي التعاون الارووبي مع ايران عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، كما دعا الي مواصلة التعاون والتعامل التجاري والاقتصادي بين طهران وسيول.

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