قيادي في حزب الشعب : الكيان الصهيوني ينسج خيوط شن عدوان جديد علي غزة

وأضاف في حديث خاص لمراسل ارنا : ' كل خيوط العدوان تندرج في اطار أن كيان الاحتلال يخطط لعدوان شامل علي غزة من أجل شوكة الشعب الفلسطيني وخلق واقع جديد يفتح الطريق لتنفيذ صفقة القرن ' .

وطالب العوض , المجتمع الفلسطيني في استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية باعتبارها أرقي شكل من أشكال المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال '.

وتابع حديثه :'يجب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لمجابهة الاحتلال وعدوانه ومواجهة المخاطر التي تعترض الفلسطينيين في كافة المستويات .

وأكد العوض انه ليس أمام الشعب الفلسطيني خيارات سوي الصمود والتحدي والابتعاد عن مربعات اليأس واستمرار تمسكهم بحقوقهم المشروعة وفي الكفاح والنضال ضد الاستيطان في القدس والضفة الغربية واستمرار المسيرات علي حدود غزة حتي تحقيق أهدافها .

وتطرق العوض في حديثه الي الزيارة الأخيرة من قبل الوفد المصري الي قطاع غزة قبل أسبوع بخصوص ملف المصالحة وقدم خمس مقترحات مهمة .

ويعتقد العوض أن المقترحات التي قدمتها مصر تصلح لأن تكون مفتاح للدخول الي غرفة المصالحة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني .

ويأمل العوض أن تتجاوب حركتا فتح وحماس للمقترحات المصرية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية .

ويشار الي وفد من حركة حماس قطاع غزة توجها السبت الي العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر رفح البري لاستكمال المباحثات والحوارات والوساطة المصرية .

وشمل الوفد القيادي من حماس 29 شخصية علي رأسهم القيادي خليل الحية وصلاح البردويل وروحي مشتهي ونزار عوض الله وغيرهم .

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