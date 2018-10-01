باسيل للسفراء المعتمدين بلبنان: ستكونون شهوداً علي كذب نتنياهو

بيروت/1 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-التقي وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل السفراء المعتمدين في لبنان، وأشار إلي أنّ: 'اسرائيل لا تحترم المنظمة الدولية ولا تطبق قراراتها وفي لبنان لم تحترم القرار ١٧٠١'، معتبراً أنّ 'اسرائيل انتهكت ارضنا وجونا وبحرنا ما يقارب ١٥٠٠ مرة خلال الاشهر الثمانية الاخيرة'.

واضاف: 'رئيس الحكومة الاسرائيلية ينيامين نتنياهو يستخدم منبر اللامم المتحدة لتبرير خرق اسرائيل للقرارات الدولية'، وقال: 'نتنياهو من دون اي براهين يقول ان هناك ٣ مخازن صواريخ قرب مطار بيروت'، لافتاً إلي أنّ 'إسرائيل تسعي لتبرير عدوان آخر علي لبنان بمزاعم عن مواقع صواريخ حزب الله'.
وتابع: 'لبنان ملتزم بالقانون الدولي والقرارات الدولية وهو لا يلتزم النأي بالنفس عندما يتعلق الامر بالدفاع عن ارضه وشعبه'.
ودعا باسيل السفراء للذهاب والكشف علي المواقع التي يتحدث عنها نتانياهو، وقال: ' سنذهب الي المواقع التي تحدث عنها نتنياهو قرب مطار بيروت وستكونون شهوداً علي كذب نتنياهو'.
واكمل: 'رئيس الاركان الاسرائيلي يرد عليه الجيش اللبناني وعندما تهدد اسرائيل ندرك مدي ضعفها'.
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باسيل للسفراء المعتمدين بلبنان: ستكونون شهوداً علي كذب نتنياهو

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