باسيل للسفراء المعتمدين بلبنان: ستكونون شهوداً علي كذب نتنياهو

واضاف: 'رئيس الحكومة الاسرائيلية ينيامين نتنياهو يستخدم منبر اللامم المتحدة لتبرير خرق اسرائيل للقرارات الدولية'، وقال: 'نتنياهو من دون اي براهين يقول ان هناك ٣ مخازن صواريخ قرب مطار بيروت'، لافتاً إلي أنّ 'إسرائيل تسعي لتبرير عدوان آخر علي لبنان بمزاعم عن مواقع صواريخ حزب الله'.

وتابع: 'لبنان ملتزم بالقانون الدولي والقرارات الدولية وهو لا يلتزم النأي بالنفس عندما يتعلق الامر بالدفاع عن ارضه وشعبه'.

ودعا باسيل السفراء للذهاب والكشف علي المواقع التي يتحدث عنها نتانياهو، وقال: ' سنذهب الي المواقع التي تحدث عنها نتنياهو قرب مطار بيروت وستكونون شهوداً علي كذب نتنياهو'.

واكمل: 'رئيس الاركان الاسرائيلي يرد عليه الجيش اللبناني وعندما تهدد اسرائيل ندرك مدي ضعفها'.

انتهي**2054**س.ر

