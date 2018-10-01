وكيل وزير الخارجية الايراني:

نجاح الإتفاق النووي رهنٌ بمواصلة بيع النفط وايجاد قناة مصرفية

طهران/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- عزا وكيل وزير الخارجية الايراني مرتضي سرمدي صباح اليوم الإثنين، نجاح الإتفاق النووي الي مواصلة بيع النفط وايجاد قناة مصرفية للتبادل المالي بين ايران وباقي الدول.

وقد التقي سرمدي بالهيئة الخماسية العاملة في مجال الصداقة البرلمانية بين البرتغال وايران و تبادل معهم وجهات النظر حول تنمية العلاقات البرلمانية بين الجانبين وقضايا الإتفاق النووي والإجراءات التي يجب أن تتخذها اوروبا لتوفير مصالح ايران إضافة الي قضايا المنطقة ومستجدات مكافحة الإرهاب.
وقال سرمدي: إننا نعتقد بأنّ ممثلي برلمانات الدول الاوروبية من شأنهم إعلان معارضتهم لمواقف الولايات المتحدة والحفاظ علي الإتفاق النووي والنظام متعدد الاقطاب في العالم.
كما تطرق الجانبان في هذا اللقاء الي ملف مكافحة الارهاب والتطرف وآخر ما شهدته المنطقة من أحداث.
انتهي** ع ج** 1718



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سياسي

البرتغال

مرتضي سرمدي

الهيئة الخماسية

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نجاح الإتفاق النووي رهنٌ بمواصلة بيع النفط وايجاد قناة مصرفية

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نجاح الإتفاق النووي رهنٌ بمواصلة بيع النفط وايجاد قناة مصرفية

وكيل وزير الخارجية الايراني:

نجاح الإتفاق النووي رهنٌ بمواصلة بيع النفط وايجاد قناة مصرفية

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