نجاح الإتفاق النووي رهنٌ بمواصلة بيع النفط وايجاد قناة مصرفية

وقد التقي سرمدي بالهيئة الخماسية العاملة في مجال الصداقة البرلمانية بين البرتغال وايران و تبادل معهم وجهات النظر حول تنمية العلاقات البرلمانية بين الجانبين وقضايا الإتفاق النووي والإجراءات التي يجب أن تتخذها اوروبا لتوفير مصالح ايران إضافة الي قضايا المنطقة ومستجدات مكافحة الإرهاب.

وقال سرمدي: إننا نعتقد بأنّ ممثلي برلمانات الدول الاوروبية من شأنهم إعلان معارضتهم لمواقف الولايات المتحدة والحفاظ علي الإتفاق النووي والنظام متعدد الاقطاب في العالم.

كما تطرق الجانبان في هذا اللقاء الي ملف مكافحة الارهاب والتطرف وآخر ما شهدته المنطقة من أحداث.

انتهي** ع ج** 1718

