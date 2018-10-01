لاريجاني: الأميركان لن ينجحوا في ممارسة الحظر ضد إيران

وأضاف لاريجاني اليوم الإثنين، خلال إجتماع لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية النيابية التي عقدت بحضور وزير الجهاد الزراعي: ان الظروف الراهنة للبلاد، تختلف عن الماضي وربما لم تشهد البلاد ظروفا كهذه خلال فترة ما بعد انتصار الثورة لكن وعلي الرغم من أن العقوبات الأمريكية جبانة وشاملة، فلن تنجح أميركا في نيل مبتغاها من خلال هذه العقوبات.

وشدد علي ضرورة تظافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلا ان الأميركان لن ينجحوا في التأثير سلبا علي إرادة الشعب الإيراني وعزيمته .

ولفت لاريجاني، الي ان السلوك الأميركي ترفضه الكثير من دول العالم.

إنتهي**أ م د** 1718

