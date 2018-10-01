رئیس السلطة القضائیة :

العدو كرس جمیع طاقاته الدعائیة للمساس بمصالح الجمهوریة الاسلامیة

طهران / 1 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – قال رئیس السلطة القضائیة ایة الله صادق املی لاریجانی ان العدو جنّد كل ما یملك من طاقات وقدرات دعائیة ونفسیة للمساس بمصالح الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وفی تصریح له الیوم الاثنین خلال اجتماع كبار المسؤولین فی جهاز القضاء، اشار ایة الله املی لاریجانی الي الظروف الاقتصادیة الحالیة فی البلاد؛ مبینا ان الاعداء كرّسوا جهودهم لاستغلال الاضطرابات فی سوق العملة الصعبة والذهب لصالح مآربهم الواهیة.
ودعا رئیس السلطة القضائیة، المسؤولین الي التحلی بالحكمة والدقة واتخاذ اجراءات مناسبة لتلبیة مطالب الشعب وتفویف الفرصة علي العدو فی حرف هذه المطالب عن مسارها الصحیح.
وتابع قائلا، ان الاجراءات السریعة وفی الوقت المناسب لحلّ المعضلات، من شأنها ان تمنع الاعداء من ركوب الامواج واستغلالها من اجل المساس بمصالح البلاد.
وفی جانب اخر من تصریحاته، تطرق املی لاریجانی الي زیارة الرئیس روحانی الي نیویورك وحضوره اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة، قائلا ان رئیس الجمهوریة ابدي مواقف ممیزة تدعو الي الاشادة عبر كلمته فی الامم المتحدة ولقاءاته علي هامش هذا الاجتماع وایضا مقابلاتها الصحفیة العدیدة، للرد علي تصریحات الرئیس الامریكی وغیره من الاشخاص الذین تفوّهوا ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
ونوه رئیس السلطة القضائیة الي القول، ان الامریكیین ومنذ فترة طویلة شنّوا حربا اقتصادیة ونفسیة ودعائیة واسعة بالتعاون مع عملائهم الاقلیمیین وتواطؤ زمرة المنافقین الارهابیة والمناوئة للثورة الاسلامیة، ویحلمون فی القضاء علي نظام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
واردف قائلا، 'انی علي یقین بان الشعب الایرانی الواعی الذی جسّد علي مدي 4 عقود حضوره الفاعل فی الساحات، سیتمكن الیوم ایضا من اجتیاز هذه المرحلة العصیبة ولن یسمح بتحقیق مآرب العدو'.
وتابع، لكن فی الوقت نفسه ینبغی علي المسؤولین ایضا ان یرصدوا مشاكل الشعب بدقة ویتخذوا اجراءات سریعة وحكیمة لسد الثغرات ومنع الاعداء من استغلال بعض المشاكل الراهنة.
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العدو كرس جمیع طاقاته الدعائیة للمساس بمصالح الجمهوریة الاسلامیة

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