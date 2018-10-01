اللجنة الرباعية تزيد من نشاطها لتبادل المعلومات ضد داعش

وقال العميد مصطفي مراديان الملحق العسكري الايراني لدي بغداد وممثل ايران في هذه اللجنة الرباعية خلال الإجتماع: إنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية أسرعت الي دعم أصدقائها في ضوء فهمها الصحيح لأهداف الإرهاب في المنطقة.

وأعرب العميد مراديان عن إعتزازه لإحتفال هذه اللجنة بالذكري الثالثة لتأسيسها لافتاً الي ما قامت به اليوم القوات الصاروخية التابعة لحرس الثورة الاسلامية باستهداف مواقع الإرهابيين شرق الفرات في الأراضي السورية.

وأكّد الملحق العسكري الايراني لدي بغداد علي عزم ايران لمواصلة تعاونها للقضاء علي الارهاب مصرحاً بأنّ الجميع بات يعلم بمدي الجدّ والعزم الايرانيين في هذه المكافحة.

وألقي ممثلو سوريا والعراق وروسيا كلمة في الإجتماع أكدوا فيها علي ضرورة مواصلة مكافحة الارهاب وجماعة داعش.

يُذكَر بأنّ اللجنة الرباعية المكونة من ايران وسوريا وروسيا والعراق تعقد إجتماعها في العاصمة بغداد بهدف تبادل المعلومات والتخطيط لمكافحة جماعة داعش.

وقد تم تأسيس اللجنة في سبتمبر عام 2015 حيث كان لها الدور الفاعل في القضاء علي داعش.

انتهي** ع ج** 1718

