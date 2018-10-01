انسحاب امريكا من الاتفاق النووي كان خطأ

واضاف 'رضا هاكان تكين' خلال لقائه المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية 'امير عبداللهيان' وهو يشير الي تطورات المنطقة : ان استقرار السلام المستدام في سوريا ضروري وان التاريخ اثبت ان الذين يتخذون الارهاب وسيلة سيكونون من ضحاياه موكدا تعاون بلاده لاستباب الامن في الشرق الاوسط.

وفيما يتعلق بالخروج الامريكي الاحادي من الاتفاق النووي قال ان الخروج الامريكي من الاتفاق النووي خطأ وان هذا الخطأ هيأ الفرصة لايران لايجاد طرق عملية مستقلة.

واعرب تكين عن ارتياحه للعلاقات المميزة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا مؤكدا علي ضرورة تنميتها.

اما المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية 'امير عبداللهيان' فقد اكد خلال اللقاء علي اهمية العلاقات البرلمانية بين ايران وتركيا معتبرا العلاقات بين البلدين ايجابية علي جميع المستويات.

وقال عبداللهيان ان العلاقات الرسمية والبرلمانية وكذلك بين الشعبين في ايران وتركيا تأريخية ومستقرة ومهمة معتبرا بث الخلافات بين دول المنطقة هي سياسة تنتهجها امريكا والكيان الصهيوني للسيطرة عليها .

وشدد علي ضروره ايجاد الحل الدبلوماسي لقضايا المنطقة وخاصة في اليمن .

انتهي**م م** 1718

