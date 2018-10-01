الشعب الإيراني سيرد علي أي تهديد

وقد أدلي سياري بهذه التصريحات للمراسلين، علي هامش مراسم بداية العام الدراسي الجديد في جامعة الدفاع الوطني العليا، في سياق الرد الصاروخي الذي قامت به قوات الحرس الثوري والذي استهدف مربض الإرهابيين التكفيريين في سوريا.

وأضاف، ان المسؤولين الإيرانيين كانوا قد أعلنوا مسبقا، بأن الإرهابيين والدول الداعمة لهم سوف يعاقبوا علي محاولاتهم الرامية الي المساس بأمن البلاد.

وتابع مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني: كما أعلن سماحة قائد الثورة الإسلامية، لقد ولي زمن اضرب واهرب وإذا ما وجه أعداء النظام الإسلامي ضربة واحدة لنا، سيتلقون عشر ضربات وقد ثبت لهم هذا الأمر من خلال الهجوم الصاروخي.

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