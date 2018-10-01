مساعد جيش الجمهورية الإسلامية:

الشعب الإيراني سيرد علي أي تهديد

طهران/1 تشرين الأول/أكتوبر/ارنا- صرح مساعد جيش الجمهورية الإسلامية لشوون التنسيق الأدميرال 'حبيب الله سياري': ليعلم الأعداء أن الشعب الإيراني مصمم علي الدفاع عن ربوع الوطن وسيرد علي أي تهديد.

وقد أدلي سياري بهذه التصريحات للمراسلين، علي هامش مراسم بداية العام الدراسي الجديد في جامعة الدفاع الوطني العليا، في سياق الرد الصاروخي الذي قامت به قوات الحرس الثوري والذي استهدف مربض الإرهابيين التكفيريين في سوريا.
وأضاف، ان المسؤولين الإيرانيين كانوا قد أعلنوا مسبقا، بأن الإرهابيين والدول الداعمة لهم سوف يعاقبوا علي محاولاتهم الرامية الي المساس بأمن البلاد.
وتابع مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني: كما أعلن سماحة قائد الثورة الإسلامية، لقد ولي زمن اضرب واهرب وإذا ما وجه أعداء النظام الإسلامي ضربة واحدة لنا، سيتلقون عشر ضربات وقد ثبت لهم هذا الأمر من خلال الهجوم الصاروخي.
إنتهي**أ م د** 1718



برچسب ها

سياسي

الجيش الإيراني

الأدميرال حبيب الله سياري

الهجوم الصاروخي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الشعب الإيراني سيرد علي أي تهديد

معظم المشاهدات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

بیان صادر عن حرس الثورة الاسلامیة:

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

أحدث الأخبار

مواجهات مع الاحتلال في عدة نقاط تماس بالضفة والقدس

مواجهات مع الاحتلال في عدة نقاط تماس بالضفة والقدس

نتوق الي رفع مستوي العلاقات الاقتصادية مع ايران

سفير كوريا الجنوبية في طهران :

نتوق الي رفع مستوي العلاقات الاقتصادية مع ايران

قيادي في حزب الشعب : الكيان الصهيوني ينسج خيوط شن عدوان جديد علي غزة

قيادي في حزب الشعب : الكيان الصهيوني ينسج خيوط شن عدوان جديد علي غزة

باسيل للسفراء المعتمدين بلبنان: ستكونون شهوداً علي كذب نتنياهو

باسيل للسفراء المعتمدين بلبنان: ستكونون شهوداً علي كذب نتنياهو

نجاح الإتفاق النووي رهنٌ بمواصلة بيع النفط وايجاد قناة مصرفية

وكيل وزير الخارجية الايراني:

نجاح الإتفاق النووي رهنٌ بمواصلة بيع النفط وايجاد قناة مصرفية

موضوعات مرتبط