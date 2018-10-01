رئيس المنظمة الجوية الايرانية:

ثلاثة أقمار صناعية ايرانية تنتظر دورها للإنطلاق الي الفضاء

طهران/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلن رئيس المنظمة الجوية الايرانية مرتضي براري اليوم الاثنين عن الإستعداد لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية ايرانية الي الفضاء وهي قمر«أمير كبير» الصناعي وقمر«الصداقة» الصناعي وقمر «ناهيد».

وخلال موتمر صحفي بمناسبة الاسبوع الدولي للفضاء أعرب براري عن أمله بأن يتم إطلاق هذه الأقمار الصناعية الثلاثة قبل مارس 2019 وعلي أعتاب الذكري الأربعين لانتصار الثورة الاسلامية.
و قال برابري وهو مساعد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات: إنّ البلاد تحتل الرتبة الاولي في الشرق الاوسط في الشؤون الفضائية والرتبة التاسعة عالمياً في التمتع بدورة التقنية الفضائية الكاملة.
وأشار براري الي مساعي ايران الرامية الي إنعاش الإقتصاد الفضائي الجوي ما جعلها تخطط لإرسال أقمار صناعية تجارية الي الفضاء لاستخدام معطياتها في الصناعه.
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ثلاثة أقمار صناعية ايرانية تنتظر دورها للإنطلاق الي الفضاء

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