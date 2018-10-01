السفير السوري خلال لقائه اميرعبد اللهيان:

الدعم الايراني كان له الدورالاساسي في اعادة الامن والاستقرار لسوريا

طهران/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال سفير سوريا لدي طهران 'عدنان حسن محمود' ان الدعم والمساندة الايرانية للشعب السوري كان لها الدور الاساسي في اعادة الامن والاستقرار في سوريا.

واعتبر عدنان حسن خلال لقائه المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية 'امير عبداللهيان' ان الدور الايراني لسوريا مهم و حيوي وقال ان الدول الغربية تعترف بالدور الايراني المهم في دعم ومساندة الشعب السوري وكذلك دورها في احلال الامن والسلام في سوريا.مثمنا الرؤية الاستراتيجية لقائد الثوره الاسلاميه والشعب الايراني في مواجهة الارهاب الذي يعصف بدول المنطقة.
اما امير عبداللهيان فقد اكد خلال اللقاء علي الدفاع عن قيم و مصالح الشعبين وكذلك الدفاع عن المقاومة السورية في مواجهة الارهاب وقال ان سوريا تجاوزت ايام الارهاب الصعبة مبينا وجوب محاكمة مجرمي الحرب المدعومين من الخارج الذين تسببوا بخسائر كبيرة لسوريه.
وقال عبداللهيان ان سوريا وصلت الي مرحلة الاستقرار السياسي وان الرئيس بشار الاسد و الشعب و الجيش السوري كانوا موفقين في محاربة الارهاب الذي ضرب بلدهم مؤكدا 'ان ايران كانت دائما تساند الشعب والحكومة السورية في مواجهة الارهاب وتعتبر دعمهما واجبا دينيا وشرعيا يهدف لمساعدة استباب الامن والسلام في سوريا'.
واعرب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية عن ارتياحه لمسار عملية السلام في سوريا معتبرا ان ما تقوم به امريكا والسعودية هناك له تداعيات مدمره علي عملية السلام وقال ان هذه السياسات جعلت عودة النازحين الي مناطقهم تواجه الكثير من الصعاب و المشاكل.
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الدعم الايراني كان له الدورالاساسي في اعادة الامن والاستقرار لسوريا

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