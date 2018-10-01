مستشار وزیر الداخلیة:

الأمریكیون یسعون لاثاره الاضطرابات فی ایران

طهران/1تشرین الاول/اكتوبر/ارنا- قال مستشار وزیر الداخلیة الایرانی محمد ابراهیم شوشتری الیوم الإثنین: إنّ الأمریكیین یسعون الی إیجاد اضطرابات واستیاء فی ایران متناسین أنّ الشعب بات یعرف خدعهم وحیلهم.

وأضاف شوشتری خلال إحتفال لإحیاء ذكری الشهداء فی مدینة أردبیل (شمال غرب البلاد) بأنّ الأعداء فی الداخل والمنافقین ومعهم الولایات المتحدة یسعون الی زرع الیأس فی نفوس المواطنین وخلق استیاء شعبی لبلوغ أهداف مشؤومة.
وأكّد أنّ الشعب وفی ظل إتباعه لتوجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة وتواجده فی الساحة وایمانه بالله لن یسمح لاولئك ببلوغ اهدافهم ومؤامراتهم.
وتابع شوشتری ان غرفة قیادة حرب اقتصادیة ضد ایران اسست فی وزارة الخزانة الأمریكیة للإطاحة بالبلد إقتصادیاً فی تناقض مع حدیثهم فی الظاهر عن رغبتهم فی بدء مفاوضات مع ایران.
انتهی** ع ج** 1718



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الأمریكیون یسعون لاثاره الاضطرابات فی ایران

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