سفير النمسا: الجزء الرئيسي من الاتفاق النووي ينص علي الغاء الحظر بكامله

واضاف 'استيفن شولتز' اليوم الاثنين خلال الاجتماع المشترك بين اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي وسفراء الدول الاوروبية المعتمدين لدي طهران : انني اقولها لكم ان اوروبا تأسف لقرار امريكا الانسحاب من الاتفاق النووي واعادة الحظر الاحادي علي طهران.

واشار شولتز الي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاخير وقال ان جميع المشاركين في الاجتماع اعلنوا التزامهم بصيانة وتطبيق الاتفاق النووي مادامت ايران ملتزمة بتعداتها .

وقدم سفير النمسا تعازية لعوائل شهداء الحادث الارهابي في اهواز وقال ان السيدة موغريني وممثلي الدول الاوروبية اعربوا عن املهم بشفاء جميع مرضي الحادث.

واضاف السفير النمساوي ان ايران والاتحاد الاوروبي مستمران في تعاونهما وفقا للبيان المشترك الصادر في ابريل 2016.

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