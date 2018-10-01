مجلس النواب العراقي ينتخب مساء اليوم رئيساً للجمهورية

بغداد/1 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين جلسة مسائية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية لمدة أربع سنوات قادمة، وسيتم انتخاب 1 من 7 للمنصب، وسط ضبابية في المشهد اذ لم تتفق الكتل الكردية ولأول مرة منذ نحو 15 عاما علي تقديم مرشح واحد.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي اليوم في الساعة الثامنة مساءً جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
ودعا مجلس النواب المرشحين للمنصب ممن استوفوا الشروط القانونية الحضور الي الجلسة.
وأستبعد الخبير القانوني العراقي طارق حرب، حسم انتخاب رئيس الجمهورية في الجولة الأولي.
وقال في بيان له 'لن يتحقق الفوز في الجولة الاولي للانتخاب والتصويت البرلماني لأنه من الصعوبة بمكان حصول أي مرشح علي أصوات 220 نائبا أي ثلثي أصوات البرلمان البالغة 329 صوتاً'.
واضاف: 'تبدأ الجولة الثانية للتصويت والانتخاب البرلماني بين أعلي مرشحين أي الأثنان اللذان حصلا علي أعلي الاصوات ويتم التنافس بينهما ويعتبر فائزا ورئيسا للجمهورية من حصل علي أكثرية الاصوات والحاصل علي أقل الاصوات يعتبر خاسراً'.
واشار حرب 'أما في الجولة الثانية لا يشترط أغلبية وأكثرية محددة أي لا يشترط الحصول علي الأغلبية الدستورية وانما الاكثرية العددية أكثرية الاصوات فلو فرضنا ان عدد النواب الحاضرين 165 نائبا اي العدد المقرر لتحقق النصاب وفرضنا ان مائة من النواب الحاضرين امتنعوا عن التصويت فأن حصول أحد المرشحين علي 33 صوتا كاف لاعلانه رئيسا للجمهورية لمن حصل علي هذا العدد لان المرشح الاخر لا يستطيع الحصول علي هذا العدد من الاصوات وانما يحصل علي أقل من هذا العدد'.
وسيتم انتخاب 1 من 7 مرشحين للمنصب، من الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وسط ضبابية في المشهد اذ لم تتفق الكتل الكردية ولأول مرة منذ نحو 15 عاما علي تقديم مرشح واحد، ومن اهم المرشحين لاستلام المنصب هما برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وفؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويمثل منصب رئيس الجمهورية في العراق مركزاً رمزياً للدولة ويمثل السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
وفي الدستور العراقي النافذ فأن ولاية رئيس الجمهورية حددت بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة قادمة فقط.
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مجلس النواب العراقي ينتخب مساء اليوم رئيساً للجمهورية

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