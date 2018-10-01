الأعمال الإرهابية في أهواز ترجع إلي هزيمة الأعداء

واضاف جواد تركابادي اليوم الاثنين خلال لقائه حشد من سكان قرية 'فوعة وكفريا' الذين حضروا الي السفارة الإيرانية في دمشق لتقديم التعازي لضحايا هذا الحادث الإرهابي، أن الأعمال الإرهابية للأعداء بسبب حقدهم جراء الهزائم الأخيرة التي منيوا بها في المنطقة.

يذكر ان عناصر ارهابية من زمرة ارهابية انفصالية شنت يوم السبت 22 سبتمبر هجوما علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).

واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 24 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.

انتهي** 2344

