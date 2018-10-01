السفير الايراني في سوريا:

الأعمال الإرهابية في أهواز ترجع إلي هزيمة الأعداء

دمشق/ 1 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا، إن الأعمال الإرهابية الأخيرة في الأهواز ترجع إلي الهزائم التي مني بها الأعداء في خنادق أخري من قبل جبهة المقاومة.

واضاف جواد تركابادي اليوم الاثنين خلال لقائه حشد من سكان قرية 'فوعة وكفريا' الذين حضروا الي السفارة الإيرانية في دمشق لتقديم التعازي لضحايا هذا الحادث الإرهابي، أن الأعمال الإرهابية للأعداء بسبب حقدهم جراء الهزائم الأخيرة التي منيوا بها في المنطقة.
يذكر ان عناصر ارهابية من زمرة ارهابية انفصالية شنت يوم السبت 22 سبتمبر هجوما علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).
واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 24 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

سفير ايران في سوريا

الهجوم الارهابي في اهواز

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الأعمال الإرهابية في أهواز ترجع إلي هزيمة الأعداء

معظم المشاهدات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

بیان صادر عن حرس الثورة الاسلامیة:

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

أحدث الأخبار

لاريجاني: الأميركان لن ينجحوا في ممارسة الحظر ضد إيران

لاريجاني: الأميركان لن ينجحوا في ممارسة الحظر ضد إيران

العدو كرس جمیع طاقاته الدعائیة للمساس بمصالح الجمهوریة الاسلامیة

رئیس السلطة القضائیة :

العدو كرس جمیع طاقاته الدعائیة للمساس بمصالح الجمهوریة الاسلامیة

اللجنة الرباعية تزيد من نشاطها لتبادل المعلومات ضد داعش

اللجنة الرباعية تزيد من نشاطها لتبادل المعلومات ضد داعش

انسحاب امريكا من الاتفاق النووي كان خطأ

سفيرتركيا خلال لقائه اميرعبد اللهيان:

انسحاب امريكا من الاتفاق النووي كان خطأ

الشعب الإيراني سيرد علي أي تهديد

مساعد جيش الجمهورية الإسلامية:

الشعب الإيراني سيرد علي أي تهديد

موضوعات مرتبط