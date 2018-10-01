امر سلاح البحر للجيش الايراني:

غواصة «فاتح» تنضم الي اسطول سلاح البحر

طهران/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلن قائد سلاح البحر الاستراتيجي للجيش الايراني الإدميرال حسين خانزادي اليوم الإثنين انه سيتم تزويد الاسطول البحري الايراني في 28 نوفمبر بغواصة «فاتح» وقال: إنّ هذه الغواصة ستكون مباغتة ومفاجئة لأعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تصريح أدلي به ل إرنا أضاف الأميرال خانزادي بأنّ الجميع بات يعرف اليوم أنّ القوات البحرية التابعة للجيش باتت اليوم مزوّدة بأعلي مستويات التقنية وبأجهزة عسكرية متطورة في حين أنها كانت قبل انتصار الثورة الاسلامية لاتستغني عن الدول الاُخري خاصة دول الغرب والولايات المتحدة في توفير أجهزتها والتقنية التي تحتاج اليها.
ولفت الإدميرال خانزادي الي إبحار الاُسطول البحري الايراني في المياه الحّرة الذي لم يعد محصوراً علي مياه الخليج الفارسي كما كانت عليه الحال سابقاً مشيداً بصُنع ايران البارجات الحربية السريعة القاذفة للصواريخ دون الحاجة الي الاستعانه بالدول الغربية.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

كليات

القوات البحرية

فاتح

الإدميرال حسين خانزادي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

غواصة «فاتح» تنضم الي اسطول سلاح البحر

معظم المشاهدات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

بیان صادر عن حرس الثورة الاسلامیة:

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

أحدث الأخبار

العدو كرس جمیع طاقاته الدعائیة للمساس بمصالح الجمهوریة الاسلامیة

رئیس السلطة القضائیة :

العدو كرس جمیع طاقاته الدعائیة للمساس بمصالح الجمهوریة الاسلامیة

اللجنة الرباعية تزيد من نشاطها لتبادل المعلومات ضد داعش

اللجنة الرباعية تزيد من نشاطها لتبادل المعلومات ضد داعش

انسحاب امريكا من الاتفاق النووي كان خطأ

سفيرتركيا خلال لقائه اميرعبد اللهيان:

انسحاب امريكا من الاتفاق النووي كان خطأ

الشعب الإيراني سيرد علي أي تهديد

مساعد جيش الجمهورية الإسلامية:

الشعب الإيراني سيرد علي أي تهديد

نائب وزير الخارجيه يستقبل كبير مفاوضي `انصار الله` اليمنيه

نائب وزير الخارجيه يستقبل كبير مفاوضي 'انصار الله' اليمنيه

موضوعات مرتبط