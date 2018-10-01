غواصة «فاتح» تنضم الي اسطول سلاح البحر

وفي تصريح أدلي به ل إرنا أضاف الأميرال خانزادي بأنّ الجميع بات يعرف اليوم أنّ القوات البحرية التابعة للجيش باتت اليوم مزوّدة بأعلي مستويات التقنية وبأجهزة عسكرية متطورة في حين أنها كانت قبل انتصار الثورة الاسلامية لاتستغني عن الدول الاُخري خاصة دول الغرب والولايات المتحدة في توفير أجهزتها والتقنية التي تحتاج اليها.

ولفت الإدميرال خانزادي الي إبحار الاُسطول البحري الايراني في المياه الحّرة الذي لم يعد محصوراً علي مياه الخليج الفارسي كما كانت عليه الحال سابقاً مشيداً بصُنع ايران البارجات الحربية السريعة القاذفة للصواريخ دون الحاجة الي الاستعانه بالدول الغربية.

انتهي** ع ج** 1718

